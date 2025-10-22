"Duboko sam zabrinut zbog teškog incidenta, politički motivisanog, koji se dogodio ispred Narodne skupštine, u kojem je ranjen jedan građanin. Ovaj napad predstavlja težak i nedopustiv čin nasilja koji zaslužuje najoštriju osudu. Srbija je zemlja u kojoj se neslaganja rešavaju dijalogom, a ne oružjem i napadima", naveo je premijer Macut i dodao: