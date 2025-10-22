Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut izrazio je duboku zabrinutost zbog pucnjave ispred Skupštine.

"Duboko sam zabrinut zbog teškog incidenta, politički motivisanog, koji se dogodio ispred Narodne skupštine, u kojem je ranjen jedan građanin. Ovaj napad predstavlja težak i nedopustiv čin nasilja koji zaslužuje najoštriju osudu. Srbija je zemlja u kojoj se neslaganja rešavaju dijalogom, a ne oružjem i napadima", naveo je premijer Macut i dodao:

"Pozivam sve nadležne organe da hitno i temeljno istraže sve okolnosti ovog događaja i obezbede punu zaštitu bezbednosti svih građana. Vlada Srbije neće dozvoliti da bilo ko ugrožava mir, sigurnost i stabilnost naše zemlje. Nasilju nema mesta u društvu koje želi da ide napred".

