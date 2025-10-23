NOVI FIJASKO BLOKADERA U EVROPSKOM PARLAMENTU: Politički performans nikad ne može zameniti ozbiljnu politiku
Blokaderi su ponovo naciljali Evropski parlament kao mesto na kojem bi mogli da dobiju "gorivo" za nove blokade i nasilnu smenu vlasti. Međutim, kao i u svim njihovim prethodnim pokušajima, ni ovoga puta nisu uspeli da ponize Srbiju i za to dobiju potvrdu u Strazburu.
Blokaderi su ovih dana opsedali Evropski parlament u više kolona. Tako je takozvana anketna komisija, a zapravo interesna grupa iznikla iz blokaderskog pokreta, otišla u Strazbur sa svojim paušalnim zaključcima o padu nadstrešnice.
Slaba poseta
O političkoj težini ovog događaja najbolje govori mala sala u koju su ih smestili, uz dvadesetak posmatrača, od kojih je više od polovine činila naša opozicija, a manje od polovine asistenti evroposlanika. Nije pomoglo ni medijsko "pumpanje" televizije N1, koja je sve to prenosila uživo, pa osim malobrojne publike skoro niko nije mogao da sluša koliko je Vučić opasan ne samo po Srbiju već i po ostatak Evrope, što je na skupu izgovarao Tanasije Marinković, blokader iz redova profesora Pravnog fakulteta.
Ni debata o situaciji u Srbiji nije ispunila očekivanja blokadera, jer su se i ovog puta, osim tradicionalnih navijača blokadera, čuli i oni evroposlanici koji su govorili o prirodi napada na državu Srbiju. Među njima je bila i evroposlanica iz Mađarske Anamarija Viček, koja je naglasila da je ponovo došlo do debate o Srbiji u EP a da predstavnici srpske vlade nisu pozvani da učestvuju, kao i da EU nema prava da se meša u unutrašnju politiku naše države.
"Treba istaći da je Vlada Srbije učinila sve kako bi identifikovala odgovorne. Nekoliko političara je podnelo ostavke, a pokrenuti su i sudski postupci protiv onih koji bi mogli biti odgovorni. Kad se nesreće dese u Evropi, i tamo se sprovode istrage koje često traju godinama. Zato ne mislim da možemo očekivati da Srbija postupa brže od toga. EU nema pravo da se meša u unutrašnje poslove Srbije. Srbija traži dijalog", rekla je Vičekova.
Poslanici EP juče po podne su usvojili Rezoluciju o Srbiji sa 457 glasova za, 103 protiv, dok nisu glasala 72 poslanika. U tekstu rezolucije se navodi da "ni godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu istraga nije završena" i da EP poziva na "potpuno i transparentno sprovođenje pravnih postupaka nakon istrage nadležnih organa kako bi se odgovorni priveli pravdi, u skladu s vladavinom prava".
Komentarišući Rezoluciju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da nije očekivao toliki nivo "patološkog laganja" u vezi s navodnom upotrebom zvučnog topa u Srbiji.
- Najviše se, kao što ste videli, javilo Hrvata. Njih šestorica, ako se ne varam. Sve očekivano, sve logično, sve u skladu sa obojenom revolucijom. Mene je nešto drugo malo iznenadilo i zabrinulo, da budem iskren. Sve ostalo očekivano. Imali smo i mnogo oštrije rezolucije ovde. EPP se bar delimično postarao i neki drugi da i ton rasprave bude drugačiji i sam tekst. Mene brine to da kad vam neko kaže - imamo relevantne izvore koji su utvrdili da je upotrebljen zvučni top - izjavio je Vučić.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je tokom rasprave u EP obe strane na deeskalaciju tenzija. Ona je naglasila da Srbija mora da poštuje vrednosti EU - vladavinu prava, ljudska prava, demokratiju i slobodu okupljanja, medija i akademske zajednice, kao i da bi Vlada trebalo da olakša rad organizacija civilnog društva. Ona je pohvalila napredak u vezi sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i ulogu Saveta REM i naglasila da bi preporuke ODIHR trebalo da se usvoje kako bi svi bili ravnopravni u izbornom procesu.
Prazni gestovi
Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da se pokušaj opozicionih blokadera da u Evropskom parlamentu predstave Srbiju kao zemlju bez demokratije završio potpunim fijaskom.
"Umesto ozbiljne rasprave, dobili smo slabo posećen događaj s minimalnim brojem evropskih poslanika i bez ikakvog konkretnog zaključka. A posebno je važno istaći da EP donosi rezolucije koje neretko vrlo kritično govore i o državama članicama. Takav nastup ne doprinosi evropskom putu Srbije, već pokazuje odsustvo strategije i političke zrelosti onih koji bi da se predstavljaju kao alternativa, i to proevropska opozicija. Ako neko želi da bude relevantan u Briselu i Strazburu, mora da govori argumentima, a ne praznim gestovima i vidimo da ih zvaničnici EU niti primaju niti posećuju kad su u Srbiji. Srbija treba da nastavi svoj evropski kurs, ali sopstvenim tempom i u skladu sa svojim interesima", ocenjuje Barac.
On smatra da Srbija vodi samostalnu politiku, balansiranu i odgovornu, koja čuva naše interese i uvažava realnost međunarodnih odnosa.
"Mi sarađujemo sa svima, i sa Istokom i sa Zapadom, jer je to u interesu naših građana. To je model moderne neutralnosti, evropski po vrednostima, ali srpski po suverenitetu. Ovaj pokušaj blokadera u Strazburu pokazao je samo jedno - da politički performans nikad ne može zameniti ozbiljnu politiku", zaključio je Barac.