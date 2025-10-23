Poslanici EP juče po podne su usvojili Rezoluciju o Srbiji sa 457 glasova za, 103 protiv, dok nisu glasala 72 poslanika. U tekstu rezolucije se navodi da "ni godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu istraga nije završena" i da EP poziva na "potpuno i transparentno sprovođenje pravnih postupaka nakon istrage nadležnih organa kako bi se odgovorni priveli pravdi, u skladu s vladavinom prava".

Komentarišući Rezoluciju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da nije očekivao toliki nivo "patološkog laganja" u vezi s navodnom upotrebom zvučnog topa u Srbiji.

- Najviše se, kao što ste videli, javilo Hrvata. Njih šestorica, ako se ne varam. Sve očekivano, sve logično, sve u skladu sa obojenom revolucijom. Mene je nešto drugo malo iznenadilo i zabrinulo, da budem iskren. Sve ostalo očekivano. Imali smo i mnogo oštrije rezolucije ovde. EPP se bar delimično postarao i neki drugi da i ton rasprave bude drugačiji i sam tekst. Mene brine to da kad vam neko kaže - imamo relevantne izvore koji su utvrdili da je upotrebljen zvučni top - izjavio je Vučić.