- Ne mogu reći zvanično, lekari su uspešno intervenisali, ministar Lončar će nas izvestiti, da ne izlazimo sa neproverenim informacijama. Nadam se da će se brzo oporaviti i vratiti porodici. Ovo je težak teroristički akt, ne samo pokušaj ubistva. O aktu nedoličnom sa političkom pozadinom i koja ne može da se izoluje u odnosu na ono što nam se dešava godinu dana. Upumpavana je mržnja do momenta da se prolije krv na ulicama. Došlo je do kulminacije sa bacanjem najgore anateme na ćacilend, da je to mesto zla, da su to neljudi, da ih treba eliminisati fizički, da će blokaderi to jednom zauvek skloniti. Tu su se okupili u martu mladi ljudi sa zahtevom da se vrate u svoje škole i fakultete. Posle su im se drugi ljudi pridružili - rekao je Vučević.