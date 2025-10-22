MRŽNJA JE UPUMPAVANA DO TRENUTKA DA SE PROLIJE KRV NA ULICAMA Vučević o pucnjavi ispred Skupštine: Misle da su Bogom dani da presuđuju kao najgora rulja
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u gostovanju u emisiji "Fokus", na B92, da nema zvanične informacije o povređenom u današnjem terorističkom aktu ispred Narodne skupštine.
- Ne mogu reći zvanično, lekari su uspešno intervenisali, ministar Lončar će nas izvestiti, da ne izlazimo sa neproverenim informacijama. Nadam se da će se brzo oporaviti i vratiti porodici. Ovo je težak teroristički akt, ne samo pokušaj ubistva. O aktu nedoličnom sa političkom pozadinom i koja ne može da se izoluje u odnosu na ono što nam se dešava godinu dana. Upumpavana je mržnja do momenta da se prolije krv na ulicama. Došlo je do kulminacije sa bacanjem najgore anateme na ćacilend, da je to mesto zla, da su to neljudi, da ih treba eliminisati fizički, da će blokaderi to jednom zauvek skloniti. Tu su se okupili u martu mladi ljudi sa zahtevom da se vrate u svoje škole i fakultete. Posle su im se drugi ljudi pridružili - rekao je Vučević.
On je istakao da su istovremeno 25 hiljada puta bile nezakonite blokade.
- Ovo nije izolovano, jer je 13 godina vršena dehumanizacija i delegitimizacija predsednika, porodice, studenata, radnika , svakoga ko im se napše na putu, ćaciji, pokemoni, svi pridevi mogući, pretvarali ih u legitimne mete. Kada upucate Ćacija, ne pucate u čoveka, to je uredu. Oni su Bogom dani da donose i izvršavaju presude, anarhija u pravom smislu.
Vučević je podsetio i da je tokom prethodnih meseci bilo oružanih napada u Vrnjačkoj Banji.
- Srećom niko nije stradao, da bismo došli do ovoga da se puca i spaljuje. Napadač dolazi sa namerom da ubije ljude koje očigledno doživljava kao bića niže vrednosti, koji mu ruže centar i odlučio ih je kao nepoželjne, da ih skloni - rekao je za Vučević.
Kurir.rs/B92