"Današnji incident ispred Narodne skupštine, koji je izazvao pristalica opozicije, nije slučajan, on je posledica atmosfere koja se mesecima sistematski stvara", navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i oštro osudila pucnjavu.

- To je atmosfera netrpljivosti u kojoj se politički protivnici predstavljaju kao neprijatelji, u kojoj se nasilje sve češće relativizuje, a mržnja normalizuje kao sredstvo političke borbe. Taj talas nasilja nije spontan. On je podstaknut, ohrabren i potpaljen.

Niko nema pravo da ugrožava tuđi život ili bezbednost zato što mu se ne dopada politika koju neko zastupa. Nasilje nije i ne može biti legitimno političko sredstvo.

Svaki politički i medijski akter koji prelazi granicu od oštre kritike ka dehumanizaciji i huškanju, direktno učestvuje u stvaranju uslova za ovakve događaje.

Srbija mora biti zemlja u kojoj se političke borbe vode rečima, izborima i institucijama, a ne metama, šok bombama i pucnjima - navela je u saopštenju.