MESECIMA DRŽE PRST NA OBARAČU! Metak iz Pionirskog parka je proizvod LAŽI, MANIPULACIJA I OTROVA "NEZAVISNIH" MEDIJA - autorski tekst Dražena Živkovića
Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik TV Prva za Crnu Goru i osnivač portala "Borba" napisao je autorski tekst sa naslovom: "Mesecima drže prst na obaraču: Metak iz Pionirskog parka — proizvod laži, manipulacija i otrova "nezavisnih" medija!"
Njegov tekst prenosimo u celosti:
- Metak koji je odjeknuo u samom srcu Beograda, u Pionirskom parku, nije samo incident — to je poruka. Poruka da je konačno pređena granica između političkog ekstremizma i oružanog nasilja.
Sve što su danima, mesecima i godinama širili na mrežama, u emisijama, kolumnama i šapatu u kafićima — danas je govorilo ono o čemu su ćutali: da je metak postao nastavak statusa kvo, a nasilje nastavak "borbe za slobodu".
Ovo više nije politika. Ovo je otvoreni, planirani, medijski i društveno uslovljeni napad na državu. Ko to još ne vidi — ne želi da vidi.
Pucnjava u Pionirskom parku nije incident, već posledica. Teroristički čin.
Posledica duge, prljave i perfidne kampanje koja je iz dana u dan trovala javni prostor, podsticala mržnju i normalizovala nasilje kao sredstvo političkog izražavanja.
Sve što se dešavalo u Srbiji poslednjih meseci deo je iste konstrukcije — iste spirale zla koja sada završava krvlju u centru Beograda.
1) Pozivi na atentat na Aleksandra Vučića
Pozivi na likvidaciju predsednika države nisu "lapsus". To su svesne poruke koje su imale jasan cilj — da prodru u javnost sa idejom da je nasilje legitimno sredstvo političke borbe. Ovo je početak svake radikalizacije: reči ubijaju pre nego što metak poleti.
2) Blokade — normalizacija divljanja i haosa
Ulice su postale pozornice na kojima se testira koliko daleko može da ide pritisak na državu. Blokade saobraćaja, zatvaranje gradova, izazivanje sukoba sa policijom — sve to stvara osećaj da država više ne funkcioniše. Kada se jednom uspostavi "izuzetak od zakona", sledeći korak je uvođenje sile kao pravila.
3) Nasilje — prelazak sa reči na udarce
Nasilje više nije incident, već metod. Bacanje kamenja, napadi na zvaničnike i uništavanje imovine postali su "poruke". Svaka tolerisana tuča na ulici bila je preludijum nečemu ozbiljnijem. Kada se mržnja legalizuje, metak postaje samo pitanje vremena.
4) Paljenje prostorija SNS-a — ritual političkog ekstremizma
Paljenje prostorija SNS-a nije samo napad na zgradu. To je napad na simbol, na instituciju i na ideju da postoji drugačije mišljenje. To je poruka — da je "protivnik" neprijatelj i da mora nestati. Ovo fizički otvara prostor za ono što će kasnije postati oružani čin.
5) Laž o "zvučnom topu" — psihološki inženjering straha
Širenje lažnih vesti o "zvučnom topu" i drugih izmišljotina imalo je jasan cilj: izazvati histeriju, prikazati državu kao neprijatelja sopstvenog naroda i opravdati svaku vrstu nasilja kao "odbranu". To je psihološko ratovanje, vođeno iznutra, uz pomoć medijskih megafona.
6) Izmišljeno "premlaćivanje do smrti dečaka u Valjevu" — fabrikovanje žrtava
Lažne vesti o mrtvom detetu predstavljaju najodvratniji oblik manipulacije. To je pokušaj izmišljanja krvi koja bi zapalila narod. Kada se masama ponudi imaginarna žrtva, mase traže pravu osvetu. I tako se otvara put ka tragediji.
7) Lažno prebijanje studentkinje — zlostavljanje nevinih
Navodna policijska brutalnost nad studentkinjom, koja je kasnije sama negirala napad, pokazuje koliko su mediji spremni na manipulaciju. Svaka laž ovog tipa produbljuje nepoverenje i mržnju, pretvarajući građane u sledbenike paranoje.
8) Metak u Ćacilandu / Pionirskom parku — krvavi epilog
Sve ovo — pozivi, blokade, laži, paljevina — završilo se kako je moralo da se završi: metkom.
Metkom koji nije bio slučajan.
Metkom koji je ispaljen iz ideološkog oružja koje su mesecima punili novinari, aktivisti, političari i botovi koji su zaboravili šta znače granice.
Pucnjava u Pionirskom parku nije napad na prolaznika.
To je napad na društvo. Na mir. Na državu.
To je teroristički čin.
Metak kao ogledalo društva
Ovaj metak nije samo zvuk koji je prekinuo beogradsko jutro.
To je odjek svake laži, svake manipulacije, svakog "statusa" koji je veličao mržnju i svake predstave koja je podsticala sukob.
Srbija danas mora da se pogleda u to ogledalo.
Jer ako društvo ćuti o ovom činu, ako se pretvaramo da je to samo još jedan "incident", ako se teror objašnjava "političkim tenzijama" – onda će sledeći metak doći još brže i još bliže.
Država mora da reaguje – odlučno, oštro, bez kalkulacije.
Jer kada se jednom pomirite sa lažima koje pozivaju na nasilje, postajete saučesnik.
Ovo više nije politika – ovo je proba za anarhiju.
I zato više nije pitanje ko je pucao u Pionirskom parku, već ko godinama puni oružje rečima mržnje.
Kurir.rs/Borba