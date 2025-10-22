Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Milana Bogdanovića koji je ranjen danas ispred Skupštine Srbije.

- Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda, uspešno je operisan. Lekari su mu izvadili metak, koji je primio pošto je napadača pitao "Treba li Vam nešto, gospodine?" Obećao sam Milanu, da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend. P.S. Danas sam pogrešio, Milan je otac troje, a ne dvoje dece - napisao je Vučić na Instagramu.

Sve detalje o dešavanjima danas pročitajte u posebnoj vesti.

