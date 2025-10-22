"AKO SU KRENULI SA SNIMANJEM NAKON PUCNJA, ODAKLE IM SNIMAK PRE PUCNJA?" Opozicionar razobličio Mariniku Tepić: "Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?"
Izjava Marinike Tepić oko snimka pucnjave ispred Skupštine izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.
I jedan opozicioni aktivista na društvenoj mreži "X" dovodi u pitanje smisao njene izjave konstatujući da tu nešto ne štima.
"Hm...
Ajmo polako.
Korak po korak.
Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?
Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?
Šta još?
Primećuje li neko?", navodi jedan korisnik društvene mreže "X", a sve potkrepljuje snimkom izjave Marinike Tepić.
"Mi smo bili u sali, trajalo je glasanje, kada su nam naši asistenti sa prvog sprata – gde je sve vrlo pregledno što se vidi na snimku – javili da se čuju pucnji i, posle nekog kratkog vremena, da je počeo požar. U tom momentu, oni su odmah počeli da snimaju. Mi smo stalno u pripravnosti i oni jednostavno dežuraju pored prozora, da štagod da se desi budu spremni da reaguju i tako je naša savetnica, zaposlena u poslaničkom klubu, odmah i počela da snima i uhvatila taj momenat“, navela je Tepić.