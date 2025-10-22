Slušaj vest

S jedne strane bilo je pitanje trenutka kada će se desiti, a s druge strane nas je sve zateklo ranjavanje ispred Narodne skupštine.

Sedamdesetogodišnji muškarac došao je sa kantom benzina, pucao u čoveka od 57 godina koji se nalazio u šatoru na skupštinskom platou, a zatim zapalio šator. Kada su ga priveli, rekao je da „ne poznaje nikoga, da ga nerviraju šatori u centru grada i da je napad planirao s namerom da ga policija zbog toga ubije“.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Milan Antonijević, pravnik, kao i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Arsić: Ovi poslanici su likovali kada su čuli za pucnjavu

Arsić kaže da se ne seća ko je tačno iz opozicionih redova počeo da širi ovu vest, pošto je u Skupštini u toku bilo glasanje:

- Dobili smo informaciju šta se dogodilo. Koliko god smo očekivali da će se u nekom trenutku ovako nešto desiti, bili smo veoma iznenađeni. Kako je glasanje odmicalo i kako su vesti pristizale, poslaničke klupe poslanika bivšeg režima su bile prazne. Video sam jako ružnu stvar u Skupštini. Jedan poslanik, mislim iz Ponoševe stranke je likovao - kaže Arsić.

Arsić navodi da je ovaj poslanik dobacivao, smejao se i mahao, što se smatra neprimerenim ponašanjem u ovakvoj situaciji.

- Dobrica Veselinović se isto tako ponašao. Vidim da je on osudio napad, ali to je licemerje, svi smo ga videli kako je likovao - kaže Arsić.

On dodaje da su posle glasanja svi otišli da vide šta se zaista desilo i prikupe informacije od očevidaca.

- Videli smo snimke, a ovo je jako čudna pojava. Marinika Tepić je bukvalno u lajvu prenosila šta se dešavalo ispred Skupštine. Oni su bili potpuno spremni za tako nešto. Njihovo obrazloženje je bilo da imaju nekoga ko pazi šta se dešava na Trgu Nikole Pašića, ja u to ne mogu da poverujem - kaže Arsić.

Arsić ističe da ne želi da ulazi u teritoriju teorija zavere, ali mu je čudno i nepoverljivo da neko dežura ispred Skupštine uvek spreman da snimi incident tom brzinom.

Antonijević: Stepen netrpeljivosti je ogroman

Antonijević navodi da se poslednjih 12 meseci stvara atmosfera suprostravljenih strana društva i dehumanizacije gde se govori o promeni bez izbora:

- Ovo govori o ogromnom stepenu netrpeljivosti. Niko se ne bavi ovime, već se daju novi razlozi da se ide u ekstreme, da pokušate nekome da oduzmete život i nemate kajanje, ili nešto što ukazuje na ljudskost - kaže Antonijević.

Antonijević kaže da je dobro što je bilo ažurnosti MUP-a pa dodaje i da su organizatori skupa apelovali na to da ne bude nasilja, ali približavanje godišnjice izaziva agresiju.

- Na društvenim mrežama pretnje stižu sa anonimnih naloga, a ovo je čovek koji je bio spreman da sa 70 godina izađe na ulicu i ovako nešto učine, svako mora da osudi ovo - kaže Antonijević.

On je podsetio i na napad na dekanku u Nišu, a sklop nasilnih situacija u poslednjih 12 meseci pokazuje da se stvara velika netrpeljivost.

Matović: Naziv "ćaci" je pokušaj dehumanizacije

Matović kaže da se nada, radi dobrobiti duša ljudi u opoziciji, da njihova gnusnost ne ide do toga da su bili spremni da prenose prenos nečijeg ubistva.

- Nisam spreman da tvrdim da su znali za ovako nešto, ali ima elemenata koji ukazuju na to. Problem je kampanja dehumanizacije koja je pokrenuta od strane opozicije, čak i pre tragedije u Novom Sadu. Pokušavali su da dehumanizuju sve članove SNS-a i koalicionih partnera. Tako je i nastao naziv "ćaci" za sve koji podržavaju vlast. To je izopštavanje, da oni nemaju pravo da participiraju u društvenom dogovoru jer su na neki način niži - kaže Matović.

- Zbog ovakve atmosfere dolazi do problematičnog delovanja nekih ljudi. Nadam se da nije bilo instruisano i da će se brzo prevazići polarizacija jer je veštačka - kaže Matović.

