Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, govoreći iz Brisela, osvrnula se na rezoluciju protiv Srbije izglasanu u Strazburu.

"Ja se ne bih složila da je ta rezolucija nikad oštrija. Mi smo imali mnogo gore rezolucije Evropskog parlamenta. Mislim da je prethodna koja je bila nakon izbora 2023. godine za mene bila mnogo, mnogo oštrija i mnogo gora nego ova, zato što je tom rezolucijom EP pozvao da se u Srbiji sprovede, kako oni kažu, nezavisna istraga o izborima, i da se mi praktično odreknemo važnog dela suveriniteta u korist nekih stranaca koji bi vodili istragu i ispitivali naše građane. To je bilo mnogo oštrije i mnogo neprihvatljivije od bilo čega što sam mogla da pročitam u ovoj rezoluciji. Ali svakako i ranije rezolucije EP, svaka ona u kojoj se pominjalo da Srbija mora da prizna tzv. Kosovo i da se pozivaju pet nepriznavača država članica da bez odlaganja promene svoju odluku i priznaju tzv. Republiku Kosovo su mnogo više neprihvatljive rezolucije EP", navela je Ana Brnabić i nastavila:

"Ovde mi se nije svidelo mnoštvo stvari, mislim da je sramota za EP da se igra sa stvarima kao što je zvučni top ili bilo kakvo zvučno oružje. Ne može EP da se bavi tračevima, ako su došli do toga, onda to zaista, rekla bih, nije kredibilno za EP. Da ne zalazim dalje i dublje u to. Ono što je meni zanimljivo i što vidim da nikako ne pominju ovi tajkunski blokaderski mediji, a ni ne pominju ove sve partije bivše vlasti, a koji su se toliko borile za još jednu rezoluciju protiv Srbije, a to je da su oni prošli u tom glasanju mnogo, mnogo gore nego što su prošli u prethodnom. Poredeći broj glasova za prethodnu vanrednu rezoluciju koju je usvajao EP, tada je protiv rezolucije, ako se ne varam, glasalo 53 poslanika EP. Protiv ove danas je bilo 103 poslanika Evropskog parlamenta. Oni su uspeli da takvom politikom koja je nekredibilna, neracionalna, apsolutno jednostrana, protiv Srbije, podignu broj glasova u EP koji nisu uzdržani, nego glasaju protiv rezolucije - sa 53 na 103".

Ana Brnabić smatra da je to jako pozitivan signal evroparlamentaraca prema Srbiji.