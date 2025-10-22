Slušaj vest

Građani su se večeras okupili na mirnom skupu ispred Skupštine Srbije, a tik uz Pionirski park, da pruže podršku ranjenom ocu troje dece Milanu Bogdanoviću, kog je danas oko 10 časova napao i ranio blokader. 

Kako je Kurir pisao, na skup je stigao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je posetio ranjenog Milana u bolnici, gde je imao uspešnu operaciju!

Kako se može videti sa fotografijama sa lica mesta, velika grupa građana je izašla i u mirnom skupu pružila podršku ranjeniku. 

Ono što se posebno istaklo jeste transparent "Svi smo mi Milan"! 

Pogledajte kako to izgleda u fotografijama: 

Skup podrške Milanu Bogdanoviću Foto: Print Screen, Printskrin Informer TV

Na skupu su se okupili i predstavnici vlasti. 

Napad na nevinog čoveka

Podsetimo, danas je oko 10 časova blokader Vladan Anđelković pucao na nevinog čoveka Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, a potom izazvao i požar paleći šator. 

Nakon što je pregledao snimak, predsednik Vučić je izjavio da je "bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi". 

- Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti - rekao je. 

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE

Pogledajte kako je izvršen napad ispred Skupštine, klikom OVDE

Kako je uhapšen blokader, pročitajte OVDE

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ NA SKUPU ISPRED SKUPŠTINE: Laž je njihovo srednje ime! Nisu imali osećanja ni za koga nikada
aleksandar vučić (1).jpg
Politika"NAPADAČA PITAO 'TREBA LI VAM NEŠTO, GOSPODINE' PA PRIMIO METAK" Predsednik Vučić posetio ranjenog Milana Bogdanovića: "JUNAK IZ ĆACILENDA"
Aleksandar Vucic
PolitikaHODA MIRNO, NE PRIVLAČI PAŽNJU, ŠUNJA SE DO ŠATORA A ONDA HITAC Šta se vidi na snimku ispred Skupštine? Šokantan iskaz na pitanje policije: Zašto si ovo uradio?
Vladan Anđelković
PolitikaOVO JE BLOKADER KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE: Teško ranio nevinog čoveka, poneo i KANTU BENZINA (FOTO)
Screenshot 2025-10-22 131004.png
PolitikaPOGLEDAJTE KAKO JE BLOKADER RANIO NEVINOG ČOVEKA PA IZAZVAO POŽAR ISPRED SKUPŠTINE: Pucanj, muškarac pada, a onda plamen! (VIDEO)
požar šator skupština Srbije
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ POKAZAO SNIMKE PUCAČA Blokader priznao: Benzinom sam zapalio šator, hteo sam da me ubijete
Screenshot 2025-10-22 131505.png