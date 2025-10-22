Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je večeras na platou ispred Skupštine na mirnom skupu u znak podrške ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Okupio se veliki broj građana, a kada se pojavio predsednik Vučić, iz hiljade grla je zagrmelo: "Aco, Srbine"!

Skup podrške ispred Skupštine Izvor: Kurir

Vučić se obratio prisutnima i, između ostalog, rekao da je prilikom posete ranjenom Bogdanoviću obećao da će se uskoro sresti u Ćacilendu i dodao da je taj prostor ispred Skupštine postao simbol otpora i slobode.

Skupu su prisustvovali i ministri Bratislav Gašić i Dejan Vuk Stanković, te Darija Kisić, Dejan Tomašević, Mihailo Jovanović...

aleksandar vučić (1).jpg
Skupština Srbije svi smo mi Milan
Aleksandar Vucic
Vladan Anđelković +.jpg
Aleksandar Vučić napad ispred Skupštine