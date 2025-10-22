Politika
"ACO, SRBINE"! Evo kako je narod dočekao predsednika Vučića ispred Skupštine (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je večeras na platou ispred Skupštine na mirnom skupu u znak podrške ranjenom Milanu Bogdanoviću.
Okupio se veliki broj građana, a kada se pojavio predsednik Vučić, iz hiljade grla je zagrmelo: "Aco, Srbine"!
Vučić se obratio prisutnima i, između ostalog, rekao da je prilikom posete ranjenom Bogdanoviću obećao da će se uskoro sresti u Ćacilendu i dodao da je taj prostor ispred Skupštine postao simbol otpora i slobode.
Skupu su prisustvovali i ministri Bratislav Gašić i Dejan Vuk Stanković, te Darija Kisić, Dejan Tomašević, Mihailo Jovanović...
