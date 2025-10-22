Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras mirnom skupu građana ispred Skupštine Srbije koji su se okupili da pruže podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Tokom odgovaranja na pitanja, a nakon obraćanja okupljenima, predsednik je otkrio da je kod napadača blokadera Vladana Anđelkovića pronađeno još pištolja i još municije.

Na pitanje da li je tačno da se napadač vratio posle dva meseca iz Hrvatske i da li tu postoji neka veza, Vučić je rekao da nije spreman da pravi takvu vezu.

- Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih da ulazim u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu da priuštim - dodao je Vučić.

Napad na nevinog čoveka

Podsetimo, danas je oko 10 časova blokader Vladan Anđelković pucao na nevinog čoveka Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, a potom izazvao i požar paleći šator.

Nakon što je pregledao snimak, predsednik Vučić je izjavio da je "bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi".

- Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti - rekao je.

