Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost u večerašnjoj emisiji "Četvrtkom u 9", koja se od 21 čas emituje na Prvom programu RTS-a.

Energetika, ekonomija, izbori i globalna politika, kao i bezbednosna situacija posle napada ispred doma Narodne skupštine pitanja su na koja će u emisiji "Četvrtkom u 9" odgovarati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Među temema večerašnjeg razgovora biće i pitanja u vezi sa sankcijama NIS-u i kakav će uticaj imati najavljene takse Evropske unije za smederevski čelik.

Može li privreda da raste brže bez spoljne i unutrašnje političke stabilnosti i zašto će vanredni parlamentarni izbori dogodine biti najvažniji u modernoj istoriji Srbije? Mogu li se evrointegracije ubrzati, zašto posle godinu dana i dalje nema razrešenja pada nadstrešnice u Novom Sadu? Kako predsednik vidi stanje države i nacije danas?

Na ova i ostala pitanja, od 21 čas na Prvom programu RTS-a odgovaraće predsednik Srbije.