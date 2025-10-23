Slušaj vest

Ministar Ivica Dačić rekao je da je juče lice došlo ispred Narodne skupštine sa namerom da izvrši nasilje nad osobama koje drugačije misle, doneo je pištolj i pucao.

Povodom jučerašnjih događaja ispred Skupštine Srbije kada su goreli šatori ispred te institucije i kada je jedna osoba ranjena, a jedan muškarac uhapšen, ministar policije Ivica Dačić rekao je za RTS da se juče desio brutalni napad, a policija je sprečila veću tragediju.

"Vladan Anđelković je došao, ušao u šator, pa zapalio šator, pucao na lica koja je susreo i ranio Milana Bogdanović. Policija je sprečila veću tragediju", istakao je Dačić.

Ministar Dačić je prokomentarisao medijske spekulacije rečima da Vladan Anđelković nije bio učesnik skupa ispred Skupštine Srbije i ono što se juče desilo nije sukob među učesnicima skupa, napadač je došao sa namerom da zapali i puca. Istakao je nije bilo municije u samom šatoru.

"On nije neuračunljiv, pa da se može reći da je njegovo ponašanje posledica toga. Čuli ste njegove izjave, on je zbog političkog neslaganja ušao u raspravu i pucao, više metaka je ispalio, policija će utvrditi koliko metaka je ispalio. On je bacio pištolj u šator. Radi se veštačenje. Tužilac je definisao šta se desilo, u pitanju je tužilačka istraga. Lice je došlo sa namerom da izvrši nasilje nad osobama koji drugačije misle, doneo je pištolj", istakao je Dačić

Foto: Pritnscreen/RTS

Prema njegovim rečima, napadač je u pritvoru, tužilac je okvalifikovao delo kao ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Dačić je prokomentarisao da pored mnogo skupova koji nisu prijavljeni, da je problem okupljanje na jednom mestu koje je prijavljeno u Pionirskom parku.

"Opasno je takvo razmišljanje i podsticanje nasilja prema političkim neistomišljenicima. Ovo je teška tragedija. Zamislite da je bilo obrnuto, da je neko došao kad su oni blokirali RTS, zamislite da je neko došao i pucao i ranio nekog od učesnika tog skupa. O tome bi zasedao i Evropski parlament", rekao je Dačić.

Ministar je poručio da trebalo bi primiti k znanju da se moraju svi pozvati na razum, mora se sačuvati mir i stabilnost.

"Ovih godinu dana nije bilo napada, nadam se da se ovako nešto neće desiti. Istraga će utvrditi detalje. Reč je o bivšem radniku DB, živeo je u inostranstvu, ima oružje između ostalog i trofejno", kaže Dačić.

Istakao je da napadač mora da bude žestoko sankcionisan da se ovo ne bi ponavljalo, ne sme da se relativizuje, zato što se može ponoviti.

"Reč je o čoveku koji je došao, pucao nasumice, zapalio šator, doneo benzin, pogodio plinsku bocu pa su intervenisali vatrogasci. Nije bilo oružja u šatoru", podvukao je Dačić.

Ministar policije je istakao da je reč o ciljanoj akciji i da nije reč o neuračunljivoj osobi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić okarakterisao je napad ispred Skupštine kao teroristički akt.