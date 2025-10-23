Slušaj vest

Milan Bogdanović ranjen je juče u napadu ispred Narodne skupštine, kada je pogođen metkom u nogu, Vladan Anđelković (70) uhapšen je zbog sumnje da je ranio Bogdanovića. Skupu podrške ranjenom prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. On je poručio da moramo da sačuvamo mir. Rekao je i da je Bogdanović ni kriv ni dužan primio metak samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i koji drugačije vide budućnost Srbije. Više detalja o Bogdanovićevom trenutnom stanju saznala je Kurir televizija.

- On je trenutno u stabilnom stanju, operacija je uspešno završena iako je bila veoma teška. Zadobio je povredu metkom u predelu butine, lekari su izvadili metak, ali bilo je zaista teško i neizvesno kako će se odvijati situacija, s obzirom da mu je povređen glavni krvni sud - rekla je Ines Grk, reporterka Kurir televizije.

Koliko je ovakva povreda ozbiljna, otkrio je prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

- Ovo je jedina ustanova u Srbiji koja 24 sata radi hitne slučajeva, pa i ove koje su nastale zbog pucnjave. On je imao neku vrstu sreće jer ga metak nije pogodio u glavu. Pacijent tada može da preživi, ali može da ostane nepokretan, ne može da govori i slično. Povreda arterija nogu je za nas hirurge zahvalna, to su veliki krvni sudovi, blizu je kože. Nema mnogo posla da bi prišli toj arteriji. Njoj se prilazi za par minuta, a neki put je malo teže ušiti. U principu, to su lake intervencije - objasnio je Ristić.

Do kojih posledica bi mogla da dovede ova povreda?

- Taj ekstremitet ne može da bude dugo bez krvi. Od momenta povrede do rekonstrukcije arterije nije prošlo više od sat, dva. Ne bi trebalo da ima nikakve posledice - zaključio je Ristić.

