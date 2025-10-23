Slušaj vest

Incident ispred Skupštine Srbije nastupio je kada je Vladan Anđelković (70), jedan od blokadera, ušao u šator na platou gde je pokrenuo požar i metkom u nogu ranio Milana Bogdanovića. Istog dana organizovan je i skup podrške kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Stanje povređenog Milana Bogdanovića trenutno je stabilno, potvrdio je prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

KURIR TELEVIZIJA ISPRED SKUPŠTINE DAN NAKON PUCNJAVE I POŽARA! Mirno stanje u Pionirskom parku, tragovi uklonjeni sa mesta gde se dogodio incident Izvor: Kurir televizija

Kurir televizija izveštavala je kakvo je stanje na platou ispred Narodne skupštine dan nakon incidenta.

- Nalazimo se u Pionirskom parku ispred Narodne skupštine, gde se juče odigrala prava drama. Ovde je trenutno mirno i pusto, uklonjeni su tragovi požara koji je juče izbio. U prepodnevnim časovima došao je naoružan muškarac u nameri da zapali šatore, usput je sreo drugog muškarca u kojeg je pucao i ranio ga u nogu - podsetila je Ines Grk tokom svog izveštaja.

Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA Foto: Kurir Televizija

Svoje mišljenje na ovu temu izneo je i Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.

- Ko god da je, izvršio je više krivičnih dela u sticaju, od izazivanja opšte opasnosti, do teškog ubistva u pokušaju. Ta okolnost nepregovaranja oružja je narušena ovim aktom. Čini mi se da su moje ocene zapravo tačne.

