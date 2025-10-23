KURIR TELEVIZIJA ISPRED SKUPŠTINE DAN NAKON PUCNJAVE I POŽARA! Uklonjeni tragovi s mesta gde se dogodio incident
Incident ispred Skupštine Srbije nastupio je kada je Vladan Anđelković (70), jedan od blokadera, ušao u šator na platou gde je pokrenuo požar i metkom u nogu ranio Milana Bogdanovića. Istog dana organizovan je i skup podrške kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Stanje povređenog Milana Bogdanovića trenutno je stabilno, potvrdio je prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.
Kurir televizija izveštavala je kakvo je stanje na platou ispred Narodne skupštine dan nakon incidenta.
- Nalazimo se u Pionirskom parku ispred Narodne skupštine, gde se juče odigrala prava drama. Ovde je trenutno mirno i pusto, uklonjeni su tragovi požara koji je juče izbio. U prepodnevnim časovima došao je naoružan muškarac u nameri da zapali šatore, usput je sreo drugog muškarca u kojeg je pucao i ranio ga u nogu - podsetila je Ines Grk tokom svog izveštaja.
Svoje mišljenje na ovu temu izneo je i Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.
- Ko god da je, izvršio je više krivičnih dela u sticaju, od izazivanja opšte opasnosti, do teškog ubistva u pokušaju. Ta okolnost nepregovaranja oružja je narušena ovim aktom. Čini mi se da su moje ocene zapravo tačne.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs