Blokaderi mesecima prete, ruše, tuku, uništavaju sve redom, a sada su najjezivije pretnje počeli i da ostvaruju. Jedan od njih, Vladan Anđelković (70) je s pištoljom i kantom benzina, u sredu došao do šatora koji se nalaze ispred Narodne skupštine s namerom da ubije one koji tu borave, a s kojima se on politički ne slaže! Teško je ranio Milana Bogdanovića (57), nakon čega je izazvao požar.

- Užasan teroristički napad dogodio se ispred Skupštine Srbije jer je upotrebljeno vatreno oružje sa ciljem izazivanja opšte opasnosti, ali sa nedvosmislenim i jasnim političkim motivom - izjavio je tog dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti, i istakao da je bilo samo pitanje vremena kada će se to dogoditi, imajući u vidu da je bezbroj puta na to pozivano.

Zbog čega je pucao?

Na snimku se vidi kako blokader Anđelković sa kantom prilazi i ulazi u jedan od šatora ispred Skupštine, a nekoliko trenutaka kasnije pored šatora prolazi Bogdanović i u jednom trenutku pada pogođen.

Objavljen je i snimak hapšenja blokadera, u kojem tvrdi da ga niko nije poslao i da nikoga ko boravi u šatorima ne poznaje, a negirao je i da ima neko psihičko oboljenje.

Rekao je da je hteo da zapali šatore zato što ga nervira što su postavljeni u centru grada i da je pucao s namerom da izazove policiju da ga ubije jer, kako je rekao, ne može više da živi.

Uhapšeni blokader rekao je da je benzin kupio u Francuskoj ulici, a da je taksijem došao od Ulice Tadeuša Košćuška do Terazija i da se uputio ka šatorima ispred Skupštine i da je ušao u jedan koji je bio prazan.

Takođe, blokader Anđelković je rekao da je došao s namerom da zapali šator, da je pokušao da prolije benzin i da je kada je video da neko prolazi, pucao iz pištolja.

"Majku vam j**em, ima sve da vas pobijem"

Blokader je, pre pucnjave vikao i pretio, a jedan od očevidaca, koji se nalazio u blizini, ispričao je u policiji šta se dogodilo. On je rekao da je blokader Anđelković po dolasku ispred Skupštine i psovao.

"Nalazio sam se između šatora koji se nalaze ispred Doma Narodne skupštine. Išao sam do prodavnice, kada sam čuo da neko viče "Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku tog čoveka i kako u istoj drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jer je prošao iza šatora. Nakon toga sam čuo pucnje, a ubrzo zatim počeo je da se šrii daim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policija, a ja sam se samo pomerio u stranu", rekao je očevidac na saslušanju u policiji.

S Plenkovićem na istoj slici

Blokader, koji je ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Hrvati ga dobro poznaju

Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice.

U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo i da je napadač Vladan Anđelković samo sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, ali nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koji su objavljeni u javnosti, sumnje su otklonjene, nije bilo reči o slučajnosti.

Ostalo im je samo nasilje

- Lice ili lica koja su u ovome učestvovala odgovaraće u skladu sa zakonom, videćemo šta će istraga da pokaže. Bilo kakve reakcije na to sem reakcije državnih organa ne sme da bude. Ali ja u političkom smislu razumem zašto je nervoza i agresija na ovom nivou - sve im je propalo. Sve što su planirali ruši im se kao kula od karata - rekao je predsednik Vučić u vanrednom obraćanju.

On je dodao i da im je kada pogledaju istraživanja javnog mnjenja jasno da su propali da nemaju više šta.

- Ostaje samo golo nasilje, čista agresija i ništa više. Zato je važno da mi svi ostali budemo uzdržani, trpeljivi, strpljivi, pažljivi i da pozivamo na mir - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Da nije prikazan snimak, rekli bi evo, potukli se Ćaciji oko dnevnica

Predsednik Vučić rekao je sinoć da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice.