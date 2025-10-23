- I tada i sada su tražili da se odreknemo svog suvereniteta, da im dopustimo da njihova policija ili komisija istražuju po Srbiji i donose odluke. Ne znam šta Evropska unija još treba da nam postavi kao uslov ili zahtev a da mi kažemo da je dosta i da prestanemo da srljamo u EU bezglavo i bezuslovno, ali znam da bi sprovođenje rezolucije Evropskog parlamenta Srbiju učinilo kolonijom a oni koji bi je prihvatili i zato dopustili da stranci odlučuju o nama, da uvedemo sankcije Rusiji ili se odreknemo Srpske i Srpskog sveta i na kraju puta priznamo i tzv. Kosovo, ušli bi u pamćenje Srba kao nedostojni imena koje nose. Hapšenje Voje Tankosića 1914. nije zaustavilo Austrougarsku, moje uklanjanje iz Vlade i službe nije sprečilo EU da traži da se odreknemo sebe. Popuštanje Evropskoj uniji nas ne približava članstvu u EU ali nas odaljava od nezavisne Srbije, od Rusije i Kine. Srbi šta vam nije jasno, poručio je Vulin.