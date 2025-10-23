Slušaj vest

Dačić je za RTS negirao navode te rezolucije, posebno o postupanju policije i ocenio da obiluje brojnim neistianama.

"To je politički pamflet a ne ozbiljan dokument", kazao je Dačić.

- Poruke iz Evropskog parlamenta nisu poruke. To je oglasna tabla na koju je svako mogao da dopiše šta je hteo, imajući u vidu neobaveznost odluka koje donosi Evropski parlament. Kada imate u onome što piše Evropski parlament takve ordinarne laži onda očigledno imate posla sa političkim pamfletom, a ne sa ozbiljnim političkim dokumentom", ocenio je Ivica Dačić u jutarnjem dnevniku .

On je rekao da to nije izveštaj EP, već izveštaj koji je napravljen u Srbiji na osnovu dezinformacija.

Dačić je naveo da se Hrvatska Srbiji postavlja kao primer demokratije i ljudskih prava, ističući da je Hrvatska jedina zemlja u Evropi u kojoj je moguće da neko upotrebljava fašistički pozdrav.

On je ponovio da u Srbiji nije upotrebljen zvučni top na protestu 15. marta u Beogradu.

Uz podsećanje da je ta rezolucija neobavezujuća, rekao je da je poput zidnih novina i oglasne table na koju, kako je kazao, svako može da napiše šta hoće.

EP je juče usvojio rezoluciju o Srbiji.

Kurir.rs/Beta

