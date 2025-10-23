Slušaj vest

U pucnjavi ispred Narodne skupštine ranjen je običan građanin Milan Bogdanović. Njega je upucao metkom u nogu blokader Vladan Anđelković (70), nakon čega je i uhapšen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovaj čin okarakterisao je kao teroristički akt, a gosti u emisiji "Re(d)akcija" na Kurir televiziji - Mladen Mijatović, novinar, Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti i prof. dr Ilija Kajtez, sociolog, ocenili su da je u pitanju eskalacija nasilja koje već mesecima gledamo na ulicama Srbije. 

Uviđaj ispred Skupštine Srbije Foto: Dado Đilas

"Ima sve da vas pobijem" 

Novinar Mladen Mijatović citirao je da je napadač uzvikivao "da će sve pobiti" i istakao je da je potpuo nenormalno da se političko nezadovoljstvo iskazuje nasilnim putem. 

- Ovo što se juče dogodilo u centru Beograda je apsolutno neprihvatljivo.Mogla je nesreća i tragedija da bude još veća, a i ovo je užasno što se dogodilo -  kaže Mijatović. 

Podsetio je na upozorenja predsednika Vučića da višemesečne blokade i nasilni incidenti mogu dovesti do eskalacije.

- Ovaj čovek je sticajem okolnosti preživeo, ali mogao je tako da bude ubijen, kao i da dođe do stampeda nakon što je izbila vatra i ozbiljan požar. Blokader je sam izjavio da je svesno došao naoružan -  kaže Mijatović. 

mladen mijatović.jpg
Foto: Kurir Televizija

Ističe i da ne sumnja da će napadač blokader snositi adekvatne posledice, kao i da ima poverenja u nadležne institucije da će pravda biti sprovedena. 

- Podržavam stav da se ne pišu apriori krivična dela bez određenih materijalnih dokaza, a njih obezbeđuje policija u saradnji sa tužilaštvom. Imali smo i službenu belešku građanina koji je istu dao policijskom službeniku neposredno nakon incidenta. Izjavio je da se nalazio u blizini mesta gde se dogodio incident i da je čuo napadača kako viče pre nego što je upotrebio vatreno oružje.

Mijatović je rekao da je napadač blokader, između ostalog, izgovorio i reči "Ima sve da vas pobijem".

"Nedostajala je samo krv, juče smo je imali"

ilija kajtez.jpg
Foto: Kurir Televizija

Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, kaže da je stekao utisak da je napad bio unapred isplaniran. 

- Pucač je došao naoružan, sa kantom benzina i sa idejom da učini zlo. Nije slučajno što se desilo sedam dana pre njihovog čuvenog 1. novembra. Nedostajala je samo krv, juče smo imali krv. Srećom, ovaj čovek je preživeo i nije likvidiran čovek koji je pucao u njega i zapalio šator. Mislim da je u pitanju dobro isplanirana teroristička akcija iz istih onih centara moći koji već mesecima drže Srbiju u blokadi - kaže Kajtez. 

Takođe, iz iskaza napadača primetio je da profesionalno isplanirao proces predaje.

- Iz iskaza ovog čoveka vidi se da je sve isplanirao hladnokrvno, da nema nikakve veze kako ima suicidne ideje i da je učinio sve da se vrlo profesionalno unapred preda. Obaveštajne službe imaju "velike uši". Gledaju nezadovoljne ljude i nađe se način da se dođe do tog čoveka, a centri moći ih kanališu. Zlo ne preza ni od čega. Priča ovog čoveka je lažna, ja se nadam da će službe otkriti od koga je instruisan - kaže Kajtez. 

"IMA SVE DA VAS POBIJEM" MIJATOVIĆ PODELIO REČI NAPADAČA ISPRED SKUPŠTINE! Spasić ubeđen da je u pitanju terorizam: Nema policije koja ga ne bi likvidirala! Izvor: Kurir televizija

"Kamere kod Skupštine pokazaće šta se desilo"

Božidar Spasić, vođen dugogodišnjim iskustvom stečenim tokom rada u bezbednosnim službama, kaže da je u pitanju teroristički akt.

- U svakom slučaju govorimo o terorizmu, ovo je klasičan i veoma težak teroristički akt. Napadač je znao sve elemente, kupio je gorivo navodno u Francuskoj ulici, popeo se na plato, zatim se šunjao i osmatrao. U tom momentu već je bio tempirana bomba, naoružan pištoljem i sredstvima za zapaljenje mogao je da napravi Molotovljev koktel. Kretao se jedno vreme ulicama Beograda. Da li bi reagovao pištoljem da ga je policija rutinski zaustavila?  - kaže Spasić. 

Spasić ističe i da je siguran da će kamere kod Skupštine pokazati da se napadač blokader "danima muvao" oko platoa Narodne skupštine kako bi osmotrio situaciju. 

- Meni je žao da se ovde radi o pokušaju ubistva, kako je tužilaštvo već reklo. Postojala je namera da se napadne društveni poredak zemlje. Izjava ovog čoveka očito je pokazala da ima mržnju prema ljudima u tim šatorima i da je imao nameru da nanese mnogo veću štetu. Žao mi je što naše tužilaštvo ne prepoznaje akt terorizma. Hrabrim naše tužioce da dobro procene situaciju - rekao je Spasić.

boža spasić.jpg
Foto: Kurir Televizija

Spasić smatra da nema policije na svetu koja napadača ne bi likvidirala tokom izvršenja ovakvog dela.

- Naši policajci su veoma hrabro, gotovo nezaštićeno, približili se šatoru i koristili svoje veštine i metode. Pristupili su veoma ozbiljno i profesionalno, savladali su teroristu - kaže Spasić.  

