JEZIVE REČI BLOKADERA KOJI JE PUCAO NA NEVINOG ČOVEKA ISPRED SKUPŠTINE Ovo je priznao nakon hapšenja: Sve je dobro smislio
Jedan od blokadera, Vladan Anđelković, uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.
Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da je pucao u nameri da izazove reakciju policije kako bi "ga ubili".
Šta je rekao osumnjičeni Vladan Anđelković
- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Vladan izgovara na snimku.
Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.
- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega.
- Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite, rekao je osumnjičeni.
Na snimku se vidi kako tokom ispitivanja sedi u policijskoj marici. Na pitanje zbog čega je pucao, odgovara:
- Da bi me ubili. Da bi me policija ubila. Uradio sam to jer ne mogu više da živim - priča on.
Na dodatno pitanje zašto je incident počeo baš u Pionirskom parku, muškarac je naveo:
- Pa zato što me nervira zauzimanje centra grada. Ja sam rođen ovde.
Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.
"Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem"
Jedan od očevidaca, koji se nalazio u blizini, ispričao je u policiji šta se dogodilo. On je rekao da je blokader Anđelković po dolasku ispred Skupštine psovao i pretio.
"Nalazio sam se između šatora koji se nalaze ispred Doma Narodne skupštine. Išao sam do prodavnice, kada sam čuo da neko viče "Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku tog čoveka i kako u istoj drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jer je prošao iza šatora. Nakon toga sam čuo pucnje, a ubrzo zatim počeo je da se šrii daim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policija, a ja sam se samo pomerio u stranu", rekao je očevidac na saslušanju u policiji.
Brani se ćutanjem
Vladanu A. na teret se stavlja pokušaj ubistva, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. (70) zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da ubije oštećenog M.B. ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja - pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.
Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Detaljnije o tome pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.
S Plenkovićem na istoj slici
Blokader, koji je ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.
Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.
Detaljnije o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
Hrvati ga dobro poznaju
Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice.
U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo i da je napadač Vladan Anđelković samo sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, ali nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koji su objavljeni u javnosti, sumnje su otklonjene, nije bilo reči o slučajnosti.
Živeo u Rijeci, pričao da je bio u tajnoj službi, da je morao da ode iz Srbije - detaljnije o tome pročitajte klikom ovde.