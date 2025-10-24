Slušaj vest

Jedan od blokadera, Vladan Anđelković, uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da je pucao u nameri da izazove reakciju policije kako bi "ga ubili".

Šta je rekao osumnjičeni Vladan Anđelković

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Vladan izgovara na snimku.

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega.

- Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite, rekao je osumnjičeni.

Hapšenje blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Na snimku se vidi kako tokom ispitivanja sedi u policijskoj marici. Na pitanje zbog čega je pucao, odgovara:

- Da bi me ubili. Da bi me policija ubila. Uradio sam to jer ne mogu više da živim - priča on.

Na dodatno pitanje zašto je incident počeo baš u Pionirskom parku, muškarac je naveo:

- Pa zato što me nervira zauzimanje centra grada. Ja sam rođen ovde.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine Izvor: Kurir

Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.

"Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem"

Jedan od očevidaca, koji se nalazio u blizini, ispričao je u policiji šta se dogodilo. On je rekao da je blokader Anđelković po dolasku ispred Skupštine psovao i pretio.

"Nalazio sam se između šatora koji se nalaze ispred Doma Narodne skupštine. Išao sam do prodavnice, kada sam čuo da neko viče "Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku tog čoveka i kako u istoj drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jer je prošao iza šatora. Nakon toga sam čuo pucnje, a ubrzo zatim počeo je da se šrii daim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policija, a ja sam se samo pomerio u stranu", rekao je očevidac na saslušanju u policiji.

Brani se ćutanjem

Vladanu A. na teret se stavlja pokušaj ubistva, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. (70) zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da ubije oštećenog M.B. ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja - pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

S Plenkovićem na istoj slici

Blokader, koji je ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Hrvati ga dobro poznaju

Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice.

U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo i da je napadač Vladan Anđelković samo sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, ali nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koji su objavljeni u javnosti, sumnje su otklonjene, nije bilo reči o slučajnosti.