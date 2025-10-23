Slušaj vest

Blokaderi, koji sve vreme pokušavaju da godišnjicu pada nadstrešnice, kao ustalom sve vreme i sam tragičan pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu iskoriste za prikupljanje političkih poena i način da se dokopaju fotelja, izgleda da postaju sve svesniji da su građani prozreli kroz njihove namere. Tako, u susret 1. novembru, i nervoza u njihovim redovima postaje sve veća, a unutrašanje sukobw više i ne kriju i objavljuju ih javno!

Tako su sada blokaderi sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji se nalaze pod snažnim uticajem Dinka Gruhonjića udarila na lažnu Anketnu komisiju koju predvode Vladimir Obradović i Ognjen Radonić iz Stranke slobode i pravde (SSP)Dragana Đilasa i poručili im da nisu dobrodošli u Novom Sadu.

Naime, plenum studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je na svom zvaničnom Instagram nalogu objavio saopštenje u kom izražavaju zabrinutost zbog "očiglednih pokušaja instrumentalizacije studentskog pokreta od strane interesnih grupa"!

- Pojedini pedstavnici studenata najavili su u medijima da će tzv. Anketna komisija na skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice predstaviti javnosti rezulate svoje istrage. Podsećamo javnost da su studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka još zimus ogradili od pokušaja tzv. Anketne komisjie kao procenjitelj stepena ispunjenosti studentskih zahteva. Ovom prilikom istučemo da je Anketne komisija samoproglašena interesna grupacija bliska opozicionim političkim strukturama koji nemaju nikakav legitimitet da u ime studenta procenjuje stepen ispunjenosti naših zahteva i iznosi bilo kakve zaključke. Tanasije Marinković, Ognjen Radonić i Vladimir Obradović i drugi članovi tzv. Anketne komisije ne zastupaju glas i interese studenata već isključivo sebe i svoje interese - objavljeno je na Instagram profilu "Blokada.ffuns".

Da podsetimo, ovo nije prvi put da blokaderi ratuju među sobom, a najveću pažnju izazvao je sukob na relaciji Dragan Đilas + profesor bčokader Milo Lompar.

