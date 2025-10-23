Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom izjave Tonina Picule koju je okarakterisao kao direktno mešanje u unutrašnja pitanja naše zemlje

"Izvestilac Evropskog Parlamenta za Srbiju Tonino Picula ponovo se svojim izjavama direktno meša u unutrašnja pitanja Srbije, iznosi brutalne laži i skandalozne proizvoljne ocene. Da li je to u duhu evropskih vrednosti koje navodno propagira? Evropskih nije, ali jeste u duhu Picule, čoveka iz kog progovara mržnja prema Srbiji. Po istoj matrici je pisana i ova najnovija Rezolucija EP o Srbiji, vrlo čudan tekst i suprotan načelima i vrednostima EU.", rekao je on, a povodoom komentara Tonina Picule o jučerašnjem terorističkom napadu ispred Skupštine Srbije u kojem je jedna osoba ranjena.

Picula je, naime, rekao da je "Ćacilend slika Vučićeve Srbije".

Vučević je istakao da je očekivao da će EP osuditi napade i paljenje prostorija SNS-a, napad na decu koja hoće da uče, na ljude koji hoće da se kreću, da rade i žive normalno.

"Očekivao sam da će EP, recimo, osuditi napade i paljenje prostorija SNS-a, da će osuditi napad na decu koja hoće da uče, na ljude koji hoće da se kreću, da rade i žive normalno ... To ignorišu! Autore, ali i one koji navijaju za ovakve Rezolucije ne interesuje istina, već rušenje države i nasilno preuzimanje vlasti. U tome neće uspeti štampanjem nakaradnih i neobavezujućih dokumenata o navodnom stanju u Srbiji, ni svim Piculinim lažima. Pobediće Srbija", poručio je na Iksu Vučević.