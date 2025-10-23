Slušaj vest

Dorćolski bokader Vladan Anđelković, koji je juče pucao u nevinog čoveka ispred Skupštine Srbije, dobro je poznat i u Hrvatskoj.

Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice.

U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo i da je napadač Vladan Anđelković samo sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, ali nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koji su objavljeni u javnosti, sumnje su otklonjene, nije bilo reči o slučajnosti.

Za hrvatske medije govorili su Riječani koji su imali susret sa blokaderom Anđelkovićem.

Čuvar Jovanke Broz

"Ne samo da mu supruga živi u Hrvatskoj, nego je i on tu provodio većinu meseci. I to u Rijeci, a koliko mi je poznato, žive u kući na Bulevardu ili na Trsatu. Upoznala sam ih pre četiri godine kada sam počela da se kupam na ovoj plaži.

On mi se predstavio kao Vlado, supruga kao Olja, i ispričali su mi da su nakon odlaska iz Srbije najpre živeli u Južnoafričkoj Republici“, navela je za hrvatski "Novi list" Riječanka koja je želela da ostane anonimna.

Kazala je i da se čula sa svojom ekipom sa plaže, pa su se zajedno prisetili šta je Anđelković pričao dok su mesecima zajedno boravili na plaži.

"Vlado nam je pričao da je lično čuvao Jovanku Broz, a spominjao je i da je godinama bio u tajnoj službi. Takođe, rekao je da su otišli iz Srbije jer se više nisu osećali prijatno, i da im je s godinama postajalo sve jasnije da im je život negde drugde."

1/7 Vidi galeriju VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE Foto: Pritnscreen/RTS, Pink

Drastična promena izgleda

"Govorio nam je da se povremeno vraća u Beograd zbog stana i dokumenata. Inače je bio jači muškarac, u dobroj formi, ali tog leta su se kasno pojavili na plaži i delovao je loše.

Jako je smršao, bio je beo i iscrpljen, pa nam je svima bilo jasno da s njegovim zdravljem nešto ozbiljno nije u redu. Nije bio previše raspoložen za razgovor, ali smo od supruge saznali da ide na lečenje u Beograd. Nismo mogli ni da zamislimo šta će se dogoditi samo nekoliko meseci kasnije", navela je ona u daljem razgovoru.

Saznalo se i da im sin živi u Francuskoj, a ćerka u Nemačkoj, te da su i oni s Vladom i njegovom ženom znali da dolaze na plažu tokom praznika. Imaju i unuke na koje su bili veoma ponosni.

Kako pišu hrvatski mediji, i dok je većina kupača rekla da je Vlado uvek bio pristojan i ugodan u razgovoru, jedna od njih je navela da je nastojala da izbegava njegovo društvo na plaži.

Razlog je bio njegov pogled, u kojem je ona videla nešto "mračno", pa nije želela da se zatekne u njegovoj blizini.

Sa Plenkovićem na istoj slici

Podsetimo, blokader Anđelković uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.

Zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader sa Dorćola momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mesta odmah ispitan o namerama i ciljevima.

Blokader Anđelković i Plenković Foto: Kurir

Upravo je u tim trenucima čak dvaput juče ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun?

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdiće šta je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije.

BONUS VIDEO: