Slušaj vest

Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od po pola miliona dinara koja će im umnogome pomoći u proširenju proizvodnje i plasiranju proizvedenog, reč je o 46 žena.

Na inicijativu predsednika Srbije ove i prošle godine izdvojeno je 100 miliona dinara za ovaj program, a sredstva su bespovratna za sve zahteve do pola miliona dinara. Dosad su ih dobile i koristile 183 žene koje su tako unapredile svoju proizvodnju i započele svoju priču kojom zarađuju za sebe i svoje porodice koje im zdušno pomažu u tom svakodnevnom trudu i teškom i poštenom radu.

Foto: Petar Aleksić

Današnje dobitnice sredstava dolaze iz 45 mesta, iz svih krajeva Srbije.

1/55 Vidi galeriju Vučić sa ženama preduzetnicama sa sela Foto: Petar Aleksić

Obraćanje predsednika

- Drage dame, jedna stvar u kojoj nisam pogrešio jeste da su žene te od kojih sve zavisi, naša kuća, porodica, budućnost. Žene su stub porodice i države, odgovornije su, ozbiljnije, posvećenije, uvek brinu o potomstvu za razliku od nas koji dete jednom poljubimo i mislimo to je to za ceo dan pa još i ako damo neki dinar...

Foto: Petar Aleksić

- Povećaćemo podršku ženama na selu od januara, neće više biti pola miliona nego milion što može da bude novi zamajac za posao a najvažnije je to odakle sve dolazite jer ako sačuvamo sva ta ognjišta, Srbije ima, rekao je Vučić u obraćanju damama zahvalivši im se za sve što čine za svoje porodice i svoju zemlju. Hvala za ogroman trud i rad, ovo je mali deo što možemo da učinimo...

Svečana dodela održana je u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu a predsednik je uručio rešenja lično - svakoj od 46 žena, posle čega je načinjena zajednička fotografija.

Prethodno je i razgovarao sa ženama preduzetnicima pa ih pitao kakve sve imaju proizvode i obišao njihove štandove.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu Izvor: Petar Aleksić

- Ide li vam to? Suncokret, semenke, sitno zrno, jel sami pakujete sve? Ko vam pomaže?...Suprug i deca, pitao je predsednik pa se našalio: Za nas debele treba sve bez šećera.. Nekad sam jeo samo maline, a sad i borovnice..., dodao je razgledajući proizvode od borovnice.

Predsednik Vučić u razgovoru sa ženama preduzetnicama sa sela Izvor: Petar Aleksić

- Naš proizvod, sa naše njive, sami proizvodimo, sami pakujemo, rekla je jedna od preduzetnica Vučiću koji je dodao da zna sva sela po Srbiji kad mu je rekla da je iz Lazareva.

- Ovi kolači su bez šećera, dodala je druga na šta su se svi nasmejali a predsednik rekao: Jaoj, a ja sve gledam....

Njeni kolači i peciva dobili su 5 zlatnih medalja za kvalitet jer su to domaći i ručno rađeni proizvodi a reč je, kako je rekla, o porodičnoj priči koju su započeli ona i muž a sada se ta priča tako razvila da zapošljavaju i radnike jer njih dvoje potražnju sami više ne mogu da zadovolje.

1/13 Vidi galeriju Program podrške za razvoj preduzetništva žena na selu Foto: Petar Aleksić

- Znate li da imamo 100.000 zahteva ove godine za radnom dozvolom iz inostranstva i 30.000 za stalno nastanjenje, od toga da nije bilo posla do toga da nema ko da radi..., rekao je Vučić na reči jedne preduzetnice da čak ni u Brusu nema ko da radi a da je potražnja za sezoncima ogromna a da je radnike jako teško naći.

Jedna od žena preduzetnica se zahvalila predsedniku za to što je prepoznao rad žena na selu ali i za podršku koja njima puno znači posebno kad je reč o povećanju stočnog fonda, nabavci mašina koje im olakšavaju život i rad.

Program podrške ženskom preduzetništvu Izvor: Kurir

Nastavio je da razgleda štandove i rekao da je ovaj rad žena preduzetnica sa sela veoma važan jer one tako čuvaju svoje porodice i naša sela.

Najvažnije je da sve žene preduzetnice koje su danas došle u Predsedništvo žive u svojim selima i sa svojim porodicama.

- I kad sam bio mali jeo sam palačinke sa džemom od šipurka posle zavoleo i kajsiju a što sam sve stariji, vratio sam se na šipurak, rekao je predsednik.

1/26 Vidi galeriju Vučić sa ženama preduzetnicama sa sela 2 Foto: Printscreen/TV Pink

- U ovo se ne razumem, retko idem i u prodavnicu... Kore za pitu, gibanicu? Nema ništa bolje od pita, dodao je predsednik i kupio teglu žutog ajvara.