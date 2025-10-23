NEMAJU POJMA O SLUČAJU KOJI SU "ANALIZIRALI"

NEMAJU POJMA O SLUČAJU KOJI SU "ANALIZIRALI"

Juče je blokaderska takozvana anketna komisija, a zapravo interesna grupa iznikla iz blokaderskog pokreta, otišla u Strazbur sa svojim paušalnim zaključcima o padu nadstrešnice. Ne samo što su predstavnici tzv. komisije doživeli poptuni fijasko u Strazburu - bili su smešteni u maloj sali, uz dvadesetak posmatrača, od kojih je više od polovine činila naša opozicija, a manje od polovine asistenti evroposlanika - već su pokazali apsolutno nepoznavanje slučaja kojim se tobože bave i analiziraju svih ovih meseci.

U sramotnom nastupu, nekadašnji kandidat Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda, profesor Vladimir Obradović, izgovorio je drastičnu laž tokom izlaganja blokaderske "komisije" u Strazburgu, tvrdeći da za pad nadstrešnice, koji je odneo živote nedužnih ljudi, "nema optužnica".

"Porodice stradalih pod nadstrešnicom i dalje čekaju pravdu. Godinu dana je prošlo, nema optužnica, nema odgovornosti, nema pravde...", izjavio je Obradović.

Tzv. anketna komisija u Straburu: U maloj sali, sa asistentima evroparlamentaraca Foto: Pritnscreen

Međutim, sudija Vrhovnog suda u penziji i član "anketne komisije" Radmila Dragičević Dičić, koja podržava blokaderski pokret, demantovala je svog kolegu, rekavši da postiji NE JEDNA, VEĆ DVE optužnice!

"Imamo dve optužnice koje još nisu obrazložene. Jedna se odnosi na Novi Sad - to je ona koja se tiče krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. Povezana je sa kompetentnošću ljudi koji su radili na projektu, nema veze sa korupcijom, iako je jedan ministar optužen upravo za to, Goran Vesić. Onda imamo još jednu optužnicu pred Visokim sudom u Beogradu. Krivični postupak je iniciran postupkom pred Visokim tužilaštvom u Beogradu", izjavila je Dragičević Dičić.

Tako je ova blokaderska komisija demantovala samu sebe, potpuno rušeći svoje vlastite tvrdnje.