Dorćolski blokader Vladan Anđelković, koji je juče ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske, a dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, objašnjava za Kurir da u ovom terorističkom napadu nema slučajnosti već se radi o dobro organizovanom činu uz stranu obaveštajnu podršku!

- Postoji visok procenat verovatnoće da je terorista Anđelković imao kontakte i određenu podršku od strane hrvatske službe SOA (Sigurnosno-obavšetajna agencija Hrvatske) u izvršenju i kreiranju ovog nesumnjivog i kukavičkog terorističkog akta. Napadač je imao političke motive i interes koji je u skladu sa blokaderskim ciljevima i izjavama poput one od Tonina Picule koji je javno prizivao 17. žrtvu u Srbiji, a sve kao početak nastavka obojene, ali krvave revolucije za šta je trebalo optužiti vlast i predsednika Vučića. Zajednička fotografija teororiste i hrvatskog premijera Plenkovića nedvosmisleno pokazuje da je poznat i blizak hrvatskim službama koje imaju veliko neprijateljsko angažovanje na prostoru Srbije - objašnjava dr Miroslav Bjegović i skreće pažnju na još jedno veoma važno pitanje:

- Izuzetno je važno ovde postaviti pitanje da li je ovo trebalo da bude planirani okidač za 1. novembar, za kada je najavljen protest blokadera u Novom Sadu, i to kao preporuka metode borbe protiv aktuelne vlasti?

Anđelković sa hrvatskim premijerom Plenkovićem u junu ove godine Foto: Kurir

Da podsetimo, zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader sa Dorćola Vladan Anđelković momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mesta odmah ispitan o namerama i ciljevima.

Upravo je u tim trenucima čak dvaput juče ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun?

Dorćolski bokader Vladan Anđelković, koji je juče pucao u nevinog čoveka ispred Skupštine Srbije, dobro je poznat i u Hrvatskoj.

Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice, a više o tome možete pročitati OVDE.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine Izvor: Kurir