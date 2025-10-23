Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Negotin gde je, kako je istakao, više od 2,5 milijarde dinara uloženo u puteve.

Vučević je istakao da je Negotin grad koji raste, gradi se i ide napred, razgovarao sa svojim saborcima.

"Danas sam u Negotinu, gradu koji raste, gradi se i ide napred, razgovarao sa svojim saborcima. Srbija poslednjih 13 godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, ulaže u puteve, zdravstvo, poljoprivredu, u bolji život svih građana", rekao je on i dodao:

"Više od 2,5 milijarde dinara uloženo je u puteve – čak 67 kilometara obnovljeno je na teritoriji opštine Negotin. Rekonstruiše se Luka Prahovo, gradi obilaznica, modernizuje Dom zdravlja i počinje izgradnja velikog sistema za navodnjavanje negotinske nizije. Živeo Negotin, živela Srbija!", rekao je Vučević.