Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Negotin gde je, kako je istakao, više od 2,5 milijarde dinara uloženo u puteve.

Vučević je istakao da je Negotin grad koji raste, gradi se i ide napred, razgovarao sa svojim saborcima.

"Danas sam u Negotinu, gradu koji raste, gradi se i ide napred, razgovarao sa svojim saborcima. Srbija poslednjih 13 godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, ulaže u puteve, zdravstvo, poljoprivredu, u bolji život svih građana", rekao je on i dodao:  

"Više od 2,5 milijarde dinara uloženo je u puteve – čak 67 kilometara obnovljeno je na teritoriji opštine Negotin. Rekonstruiše se Luka Prahovo, gradi obilaznica, modernizuje Dom zdravlja i počinje izgradnja velikog sistema za navodnjavanje negotinske nizije. Živeo Negotin, živela Srbija!", rekao je Vučević.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"RETKO KOJA STRANKA BI IZDRŽALA ONO ŠTO JE IZDRŽAO SNS" Vučević o obeležavanju 17 godina postojanja SNS: Danas je slavlje u Zrenjaninu, čekamo i Vučića
WhatsApp Image 2025-01-21 at 6.34.55 PM (3).jpeg
PolitikaJEDINSTVEN TIM KOJI JE PROBUDIO, POKRENUO, IZGRADIO I PODIGAO SRBIJU Vučić poručio: Nisu uspeli da otmu srce i dušu čoveku koji voli svoju zemlju!
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaPOTPREDSEDNIK EPP ATONIO TAJANI ČESTITAO 17. ROĐENDAN SNS "Evropa mora potvrditi svoje osnovne vrednosti - u čemu Srbija igra ključnu ulogu!" (VIDEO)
Screenshot 2025-10-21 193013.jpg
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO IZBORE! Obeležavanje 17 godina SNS u Zrenjaninu: "1. novembra ćemo pokazati pijetet prema žrtvama" - najavio i veliki skup u Novom Sadu! (FOTO)
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić