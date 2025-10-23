Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanoj ceremoniji otvaranja nove fabrike kompanije Milbauer (Muehlbauer) u Staroj Pazovi.

Ceremonija će početi u 12. časova.

Izgradnj fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra.

Kompanija je osnovana 1981. godine, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju preciznih delova za avio industriju, a danas je svetski poznat proizvоđač inovativnih end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i etablirala se kao kompetentan partner posvećen implementaciji bezbednosnih sistema.

tan2019228-153346988-0.jpg
Foto: Tanjug/Tanja Valič

Širom sveta kompanija zapošljava 3.870 stručnjaka, a u 2022. godini ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od 324,5 miliona evra.

Kompanija Muehlbauer Group je prisutna u Srbiji od 2008. godine, a Tehnološki park u Staroj Pazovi je prvi centar takve vrste u Evropi, osim Nemačke.

