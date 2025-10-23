Slušaj vest

Nakon sukoba profesora Mila Lompara i lidera SSP Dragana Đilasa, I na meti blokadera našao se Lompar ali i Goran Ješić, koji su im do juče bili ideolozi i podrška.

Naime, nakon što se Lompar početkom ove nedelje našao u srcu medijske pažnje kada mu se Đilas obratio preko Iksa, sada su ga na najstrašniji mogući način ismejali blokaderi okupljeni iza profila "Šta vas briga" na Iksu. Reč je o blokarskom nalogu koji inače prati i PSG Pavla Grbovića.

Blokaderi sa tog naloga su, zapravo, primetili svu besmislenost Lomparovog angažovanja na - okruglom stolu Koordinacionog saveta NVO Rusije! Na tom događaju je poznati beogradski profesor i čovek koji se prema nezvaničnim informacijama nalazi na takozvanoj studentskoj listi za naredne izbore, držao uvodni govor. Ironija je što upravo taj Koordinacioni savet organizuje okrugle stolove o borbi protiv obojenih revolucija - a Lompar je deo upravo ove blokaderske obojene revolucije!

I to su primetili blokaderi tviteraši!

- Ne, ne, ja stvarno ne mogu, Lompar je dakle držao uvodni govor na okruglom stolu Koordinacionog saveta NVO Rusije (lol), koji takođe organizuje okrugle stolove kako se boriti protiv obojenih revolucija na prostoru Evroazije u 21. veku - stoji u komentaru objavljenom na Iksu uz fotografije Lompara koje su očigledno nastale tokom njegovog video-uključenja u pomenuti događaj.

Usledile su mnogobrojne reakcije blokadera, koji su samo nstavili da "čereče" Lompara zbog najnovijeg angažmana.

- A čime se tačno bave ruski NVO, promocijom precednika Putina koji će rešiti sve državne probleme, samo da dođe na vlast. Then again, potpuno je adekvatno da Lompar predsedava ruskim koordinacionim telom za državni bulge - napisali su.

Na sličan način poput Lompara je prošao i Goran Ješić, koji je prvi optužio blokadere da su glupi i to zato što mu se ne dopada konstatacija mnogih od njih da ne žele ništa sa opozicionim političarima.

On je, naime, podelio komentar izvesnog Nenada Milanovića na Iksu, a potom napisao reakciju: "Misliš ne može gluplje, a ono te iznenadi svaki put".

Međutim, kako se čini, Ješić nije očekivao da će od svojih dojučerašnjih sledbenika doživeti žestoke šamarčine.

- Gospodine Ješiću, Čovek štetočina samo takva, političari iz parlamentarnog bloka opozicije i njihovi vanparlamentarni partneri imaju jako, JAKO loš imidž u tom delu populacije? Šta ste uradili da taj imidž popravite i da napravite korak ka saradnji i formiranju snažnog antirežimskog fronta?