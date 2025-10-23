Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisaće sutra, 24. oktobra, Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj.

Prethodni lokalni izbori u Sečnju održani su u aprilu 2022. godine.

Podsetimo, Brnabić je 1. oktobra potpisala odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Negotinu i Mionici, koji će biti održani 30. novembra.

