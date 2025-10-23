Politika
REPORTERKA N1 ODUŠEVLJENA BROJEM GRAĐANA ISPRED SKUPŠTINE KOJI PODRŽAVAJU VUČIĆA: "Zaista se skupio veliki broj ljudi i upravo skandiraju "ACO, SRBINE"
Slušaj vest
Sinoćnji mirni skup ispred Skupštine Srbije u znak podrške ranjenom Milanu Bogdanoviću, koga je juče ujutru ranio blokader Vladan Anđelković, oduševio je i reporterku Šolakove televizije N1.
Logično, jer zaista se okupio izuzetno veliki broj građana koji su mirno i dostojanstveno pružili podršku Milanu Bogdanoviću.
Kada je stigao predsednik Aleksandar Vučić, zaorilo se: "Aco, Srbine", a novinarka N1 je i prema tome izrazila divljenje.
"Priličan broj pristalica SNS okupio se ovde na Trgu Nikole Pašića i kao što možete čuti govor predsednika još uvek traje i upravo je završeno uzvikivanje poznate parole 'Aco, Srbine", navela je ona.
Reaguj
Komentariši