Sinoćnji mirni skup ispred Skupštine Srbije u znak podrške ranjenom Milanu Bogdanoviću, koga je juče ujutru ranio blokader Vladan Anđelković, oduševio je i reporterku Šolakove televizije N1.

Logično, jer zaista se okupio izuzetno veliki broj građana koji su mirno i dostojanstveno pružili podršku Milanu Bogdanoviću. 

Kada je stigao predsednik Aleksandar Vučić, zaorilo se: "Aco, Srbine", a novinarka N1 je i prema tome izrazila divljenje.

"Priličan broj pristalica SNS okupio se ovde na Trgu Nikole Pašića i kao što možete čuti govor predsednika još uvek traje i upravo je završeno uzvikivanje poznate parole 'Aco, Srbine", navela je ona.

