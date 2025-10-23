Slušaj vest

Dan nakon napada i ranjavanja pedesetsedmogodišnjeg M.A. i paljenja šatora ispred Narodne skupštine, otkriveni su novi detalji o napadaču V. A. (70). Reč je o bivšem pripadniku DB-a koji je poslednjih godina živeo u Rijeci, u Hrvatskoj. Posebno je privuklo pažnju javnosti to što se pojavila njegova fotografija na kojoj je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

Na ovu temu za Kurir govorili su Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji i stručnjak za bezbednost lica, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu, kao i Dragan Vujičić, novinar.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

Milović: Bilo je propusta od strane obezbeđenja

Milović ističe da je i on sam prošao razne obuke i proveo godine u jednici za obezbeđenje ličnosti i objekata:

- Bilo bi ružno da kritikujem, ali ne bi bilo časno da kažem da nije bilo propusta kod obezbeđenja. Ko god da je obezbeđivao šatore, da li je privatna firma ili MUP, neverovatno je da je čovek došao sa kantom benzina i da ga niko nije zaustavio. Mogao je da ima eksploziv - kaže Milović.

Milović kaže da se ovako mogao podići i dron iz koga bi bila bačena bomba, ali je i pohvalio brzu reakciju MUP-a.

- Kada dozvolite da dođe do napada zbog efekta iznenađenja, vi nešto niste uradili kako treba. Ovaj posao se zasniva na preventivnom radu, sve treba da uradite kako do nečega ovakvog ne bi došlo - kaže Milović.

Biljana Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

Šahrimanjan Obradović: Ovo jeste alarm za uzbunu

Šahrimanjan Obradović kaže da su svi bili zatečeni ovom vešću, a da u prvi mah nije bilo ni jasno šta se događa:

- Bilo je jako ključno da brzo dospeju informacije o tome šta se desilo, kako se ne bi stvarala još veća panika. Napadač je bio uhapšen i priveden. Ovo je okarakterisano kao političko nasilje, odnosno terorizam, jer je napadač izrazio i političko nezadovoljstvo. Izašli su podaci o tome gde je radio, pa je vrlo verovatno znao pravila. Treba da se zapitamo šta bi bilo kada bi neko zaista stradao?

Ona dodaje da je moglo da se desi da on krene prema Skupštini ili da "krene da rešeta ljude" u blizini.

- Detalji su nam dovoljno pozbnati, a istraga nadležnih organa će pokazati da li je on samostalno delovao u ovome. Ne bih zalazila u teorije zavere da je ovo organizovano spolja, to će sve pokazati istraga. Ovo jeste alarm za uzbunu - kaže Šahrimanjan Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Vujičić: Živimo u vreme rata i atentata

Vujičić kaže da ga ovo podseća na slučaj pokušaja atentata na Donald Trampa kada se zaključilo da je više garnitura obezbeđenja bilo uključeno.

- On je došao ovde pet dana pre toga da obavi posao, a takvu poruku je i poslao. Ne poznajem ni jednog Srbina koji bi se slikao sa Plenkovićem. Ključno pitanje je da li smo ovo očekivali, ja jesam i govorio sam o tome - kaže Vujičić.

On dodaje da je ovo okidač koji se neprestano ponavlja kroz istoriju, pa je dodao:

- Živimo u vreme rata i atentata. Nesmetano se vrše širom sveta. Ima diverzija i sabotaža u rafinerijama. Živimo u ratnom vremenu, a ljudi to ne razumeju - kaže on.

Vujičić navodi da je u Americi donet novi zakon koji je precizirao akte političkog ekstremizma kao civlini terorizam.

