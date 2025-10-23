Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostuje večeras u emisiji "Četvrtkom u 9", na programu RTS, gde govori o najvažnijim temama za građane.

Energetika, ekonomija, izbori i globalna politika, kao i bezbednosna situacija posle napada ispred doma Narodne skupštine pitanja su na koja će u emisiji odgovarati, navedeno je danas u najavi, gde je dodato da će među temama biti i pitanje u vezi sa sankcijama NIS-u, kao i kakav će uticaj imati najavljene takse EU za smederevski čelik.

O pucnjavi ispred Skupštine

- Kao predsednik Srbije, uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u, i svi pritisci sa različitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju već duže vreme. Naša politika, slobodna, nezavisna i suverena, mora biti srušena. To je taj hibridni rat kojem prisustvujemo od početka. Kada je jasno ko je ubica u pokušaju, svakome je jasno šta se dogodilo. Došao je čovek i upucao čoveka, njegovi meci, 9 metaka su leteli u vazduh, ne plinska boca ili nešto drugo. Potpuno je jasno ko je krivac, i ko je to učinio, ali ako to nije učinio neko sa strane vlasti — onda je potrebno to relativizovati - rekao je na početku i dodao:

- Zamislite da je neko iz Pionirskog parka izašao i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga. Rekli bi kako je moguće da neko puca u naše ljude, a ne biste rekli da je to duboka polarizacija i radikalizacija. U tome je trik! Sinoć sam otišao ispred Narodne skupštine, obratio se ljudima koji su bili ogorčeni i besni i rekao im: 'Ljudi, molim vas, spustite tenzije'. Mi moramo da živimo, to su naše sestre i braća, oni su izmanipulisani, ozbiljan, hibridni rat se vodi protiv ove zemlje, mi moramo da im pomognemo da razumeju o čemu se radi i ne smemo da radimo ono što su oni radili - rekao je.

Kako je istakao, godinu dana trpimo nasilje, jezivo nasilje.

- Održano je preko 25.000 kriminalnih, neprijavljenih skupova, koje smo na kraju krajeva i obezbeđivali. I trošimo ogroman novac da sačuvamo te ljude koji se na kriminalan način okupljaju. Nema laži koju niste čuli, dok se nije pojavio snimak. Na sve to sam rekao da osnova nije dozvoljena. Zamislite da smo mi uradili šta su oni. To bi se završilo u teškom krvoproliću. Ali uspeli smo da sačuvamo mir, uprkos tome. Ne možete da se pravite da se nešto nije desilo, neko je pucao i ugrozio život Bogdanoviću, a ceo dan to svi relativiziju - dodao je.

1/7 Vidi galeriju Vučić u Četvrkom u 9 Foto: Printskrin RTS

Pročitao je naslov jednog medija u kom se navodi da se predsednik obraća zbog samozapaljenja šatora.

- To je dovelo do toga se radi šta ko poželi. Pogođen je metkom jer je rekao "Treba li vam nešto, gospodine", direktno je pogođen. Strah od istine kod velikog broja ljudi, dodvoravanje pogrešnima, to nam je donelo zlo u prethodnom periodu. Ali pristojna Srbija je smela da se tome suprotstavi od prvog dana. Njima danas govori samo jedno rešenje — sve drugo je propalo. Srbija je sačuvala mir, ovo su potezi očajnika. Istraga će sve pokazati i istražiti - naveo je.

1/16 Vidi galeriju Napad ispred Narodne Skupštine Foto: Petar Aleksić, Naxi kamere printscreen

O snimcima pucnjave

- Snimci su prikazani zato što bi objasnili ljudima kako su dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice. Ali postoje snimci i svedoci o tome šta se tačno dogodilo. Znam dobro kako stvari funkcionišu. Ono što je važno, ja pozivam ljude, poštujem one koji su na protestima, koji razmišljaju drugačije, da ih čujem i prihvatim njihove ideje. Spreman sam da i razgovaramo oko roditelj-staratelj, pozvao sam i Anu da čujemo i drugu stranu i da primenimo njihove ideje. Ja se borim za Srbiju, treći mandat ne mogu da imam. Ali ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, samo dijalog - rekao je.

Još jednom je pozvao sve da se ponašaju u skladu sa zakonom, da imaju interes Srbije u obzir.

- Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel ili tamo negde, pa kažu e, nemojte da dolazite na Ekspo, direktno rade protiv ljudi, plata i budućnosti ove zemlje — to nije politika koju ću da podržim! Ne postoji društvo u kojem imate unisono mišljenje, onda to nije demokratija. Želite od mene da budem birokratski fićfirić, da laže naciju i da nemamo nikakav uspeh ni u čemu, i da samo razmišljam kako će dan proći da me niko ne napadne - upitao je.

Istakao je da je uslov da se ne razgovara oružjem i nasiljem.

- Zato što se u našoj zemlji — uvek sam spreman da saslušam drugu stranu i prihvatam opozicione zakonske predloge, ali mene interesuje život ljudi u našoj zemlji. Očekujete da lažem sebe, vas i sve druge, a na to ne pristajem! Moje je da govorim istinu.

Foto: Printskrin RTS

"Policija je uvek izbegavala sukove do poslednjeg trenutka"

- Ne postoji nikakav plan i program, samo srušiti Aleksandra Vučića. Pucaju i razbijaju prostorije SNS, spaljuju prostorije, pucaju na čoveka i na kraju opet oni žrtve. Na sve to, nijednom nismo hteli tuču, sukobe na ulicama, policija je izbegavala sukobe uvek do poslednjeg trenutka.

Istraga će pokazati da li je pucač Anđelković bio deo grupe ili je delovao sam, ali je izneo nakon napada politički motiv.

- Prebijali su bake po ulicama, kada je devojčica od 25 godina, kojoj smo uništili život, izašla svojim automobilom, pa krenula kroz gužve, ništa nije htela da uradi. A bila je optužena za pokušaj ubistva, tada svi tužioci i sudije moraju da rade kako im ulica naređuje. Ono što prezirem u politici, kao politički veteran, tada svi donose odluke po utisku ulice. Sumanutu je da se vodi postupak za pokušaj ubistva, to dete je pokušalo da se ubije — ni krivo, ni dužno. I svi ste ćutali i pravili da ne znate šta se dešava. Kada se to desilo, nema koja javna ličnost nije izašla i rekla "nemojte decu da nam dirate", a ko je juče izašao i rekao "čekajte, pucali smo iz pištolja". Ja ne govorim o polarizaciji već o iznošenju istine. Oni ne žele da razgovaraju jer ne smeju to da urade, jer im to strani centri moći ne dozvoljavaju - istakao je.