"Sankcije NIS-u, ali i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana, nešto je što ugrožava Srbiju već duže vreme. Osnovni razlog je jasan – nezavisna i suverena politika koju Srbija vodi, i koju ne voli niko sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena i znam zbog čega se sve dešava", naveo je Vučić.

"Kažete da je duboka polarizacija dovela do radikalizacije. Zamislite da je neko iz Pionirskog parka izašao i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga. Rekli bi kako je moguće da neko puca u naše ljude, a ne biste rekli da je to duboka polarizacija i radikalizacija. U tome je trik. To je ta vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati", objasnio je predsednik Srbije.