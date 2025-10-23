Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice.

"Ali postoje snimci i svedoci o tome šta se tačno dogodilo. Znam dobro kako stvari funkcionišu. Ono što je važno, ja pozivam ljude, poštujem one koji su na protestima, koji razmišljaju drugačije, da ih čujem i prihvatim njihove ideje. Spreman sam da i razgovaramo oko roditelj-staratelj, pozvao sam i Anu da čujemo i drugu stranu i da primenimo njihove ideje. Ja se borim za Srbiju, treći mandat ne mogu da imam. Ali ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, već samo dijalog", rekao je Vučić gostujući na RTS.

Još jednom je pozvao sve da se ponašaju u skladu sa zakonom, da u obzir uzmu interes Srbije.