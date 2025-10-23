"U Evropskom parlamentu su usvojili rezoluciju sa mnogo manje glasova nego prethodnu koja je bila loša za Srbiju, i više je bilo uzdržanih, i po tome vidite kako gube svoju snagu u borbi protiv Srbije. Meni znači da sam video neodgovornost evropskih poslanika, a neću da učestvujem u tome ko plaća pojedina lica, niti je bitno. Ali je strašno kada osuđujete ovu zemlju zbog upotrebe zvučnog topa, koji nije ni korišćen i oni to znaju. Ako je upotrebljen zvučni top, ja više nisam predsednik. Nemojte da lažemo i obmanjujemo narod. To su te laži kojima se bavim ceo život, raskrinkavanjem, zato što znam kako i odakle to ide. A to se radi da bi se Srbija disciplinovana, da bolje i lakše slušamo nego što slušamo danas. Ali jedan nepokorni narod i predsednik tog naroda neće da menja politiku", kazao je Vučić za RTS.