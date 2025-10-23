Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da postoje šanse da Srbija postane članica EU i pre 2030. godine.

Vučić je, odgovarajući na pitanje o evropskoj budućnosti države, rekao da očekuje da će u narednih godinu, godinu i po dana biti promena.

O šansama za EU

"Ako me pitate, ja mislim da nam se otvaraju neke šanse. Ja ne volim da govorim o godinama, ali da, verujem da takve šanse postoje. Ali tu postoji još jedno pitanje, kako da se reši pitanje Kosova i Metohije. Ja da prihvatim nezavisnost Kosova i Metohije ne mogu, i neću. Ako neko drugi hoće, posle mene, neka rešava to", rekao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li je moguće da Srbija uđe u EU pre 2030.

O razgovoru sa Fon der Lajen

Odgovarajući na pitanje šta je bila dominantna tema sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i da li je posvetila deo vremena razgovorima o onome što se dešava u Srbiji danas, Vučić je kazao da je poznat po tome da ne iznosi detalje koji mogu da ugroze drugu stranu ili koji mogu da ugroze tajnost razgovora.

"Da smo hteli da razgovaramo javno, razgovarali bismo javno. Ono što smo hteli javno da kažemo, to smo rekli", rekao je Vučić.

Na komentar da je Fon der Lajen rekla da sloboda izražavanja i slično mora da bude dozvoljena u Srbiji, Vučić je rekao da mora svuda, ne samo u Srbiji, ali da je rekla misleći i na Srbiju.