Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, žele da naprave drugačiju kartu sveta, političku, ekonomsku, energetsku i da neće razgovarati samo o Ukrajini.

Govoreći o potencijalnom sastanku Trampa i Putina u Budimpešti, Vučić je konstatovao da "nema nikakve sumnje da dvojica predsednika ne gaje veliku ljubav prema Evropskoj uniji".

EU hoće da spreči susret

"Kao što nema nikakve sumnje da će EU da uradi sve, da taj susret spreči na tlu Mađarske, ne mislim fizički, politički naravno, diplomatski. Naravno da oni hoće da naprave drugačiju kartu sveta, političku, ekonomsku, energetsku. Ja ne mislim da oni razgovaraju samo u Ukrajini", rekao je Vučić za RTS.

Kako on smatra, između SAD i Rusije su ostala samo dva sporna pitanja.

"Jedno je pitanje to što predsednik Putin traži da uđu i Krasni Liman, Versk, Konstantinovka, Slavjansk, Kramatorsk u granice Rusije, a Amerikanci i Ukrajinci bi, pretpostavljam da ne tumačim njihove stavove, mogli da prihvate prekid neprijateljstva na ostvarenim linijama. Putin je spreman da se odrekne većih linija u Zaporožju i Hersonu, ali ovde nije spreman, kako ja čujem iz zapadnih izvora", naveo je Vučić.

Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Druga stvar je, kako je rekao, što Putin želi status i okončanje rata, a Ukrajinci žele kupovinu vremena.

Dozvolio bih prelet Putinu

"Baš kao što su nekada Hrvati želeli kupovinu vremena sa UN zonama, tako i Ukrajinci pa će jednog dana da vraćaju te teritorije. Ukrajinci žele prekid vatre i prekid neprijateljstava. Tako da su to dve tačke, ali negde jednima i drugima, ja mislim da je mir veoma važan, ekonomija nigde nije tako sjajna, iako se ruska ekonomija pokazala kao žilavija nego što su očekivali, ali više nije u tako sjajnom stanju i nemoguće je to da bude", konstatovao je Vučić.

Dodao je da se nada da sve to može da dovede do mira, ali da će Tramp i Putin i da prave svoje priče i oko Arktika, i oko međusobnog povezivanja preko Beringovog moreuza, podele retkih metala, sirovina, nafte, gasa i svega drugog u budućnosti.

Na pitanje novinara da li bi dozvolio prelet preko teritorije Srbije ruskom predsedniku, Vučić je odgovorio da nije dobio takav zahtev, ali da bi.