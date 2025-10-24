Slušaj vest

Njega su uhapsili pripadnici UKP u saradnji sa BIA, jer je javno pozivao na rušenje šatora u Pionirskom parku i obračun s a migrantima, saznajemo iz dobro obaveštenih izvora.

Damnjan Knežević je u intervjuu za portal "Srbin info" koji je objavljen na Youtube kanalu uputio javne pretnje da će se on i njegovi sledbenici 24. oktobra u večernjim časovima obračunati sa migrantima i ljudima koji borave u Pionirskom parku!

Osumnjičenom je, kako saznajemo, određeno zadržavanje do 48 časova zbog krivičnog dela Rasna i druga diskriminacija.

