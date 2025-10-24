Slušaj vest

Rat među blokaderima se nastavlja, pa je tako sada predsednik Pokreta za preokret (PZP) Janko Veselinović napao na društvenoj mreži "Iks" rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, optuživši ga da se "krio po ćoškovima kabineta" i koristio studentski bunt da "ugrabi fotelju"!

Veselinović je naime reagovao na Đokićev intervju za "Vreme", u kojem ga nedeljnik predstavlja kao "snažnog aktera na političkoj sceni" zbog kojeg "i vlast i opozicija oseća nelagodu". Sam rektor Đokić u intervjuu kaže da očita „zabrinutost u jednom odelu opozicije izaziva promena odnosa snaga", to jest što su "studenti jači od opozicije".

Izgleda da je sve to izazvalo revolt lidera PZP, pa se obratio rektoru Beogradskog univerziteta na Iksu.

- Dragi gospodine Đokiću, a gde ste vi bili pre studentskih protesta? Nemate ni jednu, apsolutno ni jednu, izjavu protiv režima Aleksandra Vučića do studentskih protesta. Ko mi nađe takvu izjavu poklanjam mu moju profesorsku platu. Javno obećavam. Ne samo to već je u jednom intervjuu, nakon tenzija, rektor Đokić je izjavio da "Univerzitet nije protiv države, nisam protivnik vlasti" (Javni servis Vojvodine, emisija 'Pravi ugao' 2.6). Dakle gospodine Đokiću krili ste se po ćoškovima kabineta i čekali ste priliku da ugrabite fotelju poslanika na grbači studentskog bunta - napisao je Veselinović na mreži "X".

- Mogli bi i dalje da i Vama gospodine Đokiću bude malo nelagodno, pošto spominjete nelagodu. Kako ste vi i čijim glasovima izabrani za rektora? Vidi čuda - glasovima predstavnika režima Aleksandra Vučića u Senatu i još nekim glasovima članova Senata koji su naklonjeni tom režimu. Još nešto - koji ste studentski zahtev "izgurali" u razgovoru u Vladi, na koje ste uredno odlazili, i pošto niste ni jedan, da li ste se postideli i podneli ostavku? Niste! Da Vam ne bude nelagodno ne bih da postavljam pitanje gde bi otišao Vaš glas da SNS-u sutra zafali u Skupštini - navodi Veselinović u objavi na Iksu.

