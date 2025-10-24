Slušaj vest

- Odličan razgovor sa ministrom Babajevim o daljem jačanju ukupnih bilateralnih veza između naših zemalja. Odnosi Srbije i Azerbejdžana nalaze se na veoma visokom nivou, zasnovani na međusobnom poverenju i poštovanju. Iskreno prijateljstvo i strateško partnerstvo naših zemalja potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na svim nivoima. Uskoro očekujemo i posetu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva Beogradu, tokom koje će biti održano prvo zasedanje Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On ističe da je Srbija odlučna da u periodu pred nama nastavi još snažnije da razvija i unapređuje uzajamno korisnu saradnju sa Azerbejdžanom, posebno u oblastima ekonomije, energetike, odbrane i putne infrastrukture.

- Za nas je od izuzetnog značaja saradnja u oblasti energetike i puštanje u rad gasne interkonekcije Srbija–Bugarska, čime je otpočelo snabdevanje Srbije gasom iz Azerbejdžana. Još jednom sam iskoristio priliku da zahvalim Azerbejdžanu na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kao i na doslednoj podršci Srbiji u mnogobrojnim međunarodnim forumima, uključujući i zalaganje Bakua da Srbija bude izabrana za organizatora specijalizovane izložbe EXPO2027 - naglasio je Vučić, i zaključio: