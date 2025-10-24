Slušaj vest

Predsednik Vučić je na početku obilaska rekao da je ova fabrika jedna od najboljih u svetu.

- Jozef će reći da je to što oni rade najbolje u svetu. Oni rade dokumenta, razna čuda. Napravili su jednu sliku, gde sam ja probao, to će biti Muehlbauer kiosci, i oni vas slikaju, uradite pasoš u najkraćem roku. Sami završite sve, ne morate nikoga ništa da pitate. Imaćemo nove pasoše za neke dve godine, moramo da se pripremimo za taj proces - kazao je predsednik.

Kako izgleda fabrika "Muehlbauer" pogledajte u galeriji:

1/16 Vidi galeriju Nova fabrika "Muehlbauer" u Staroj Pazovi Foto: Marko Karović

On ističe da će sve to građani moći sami da urade, a ne da gube vreme.

- Siniša, jesi li me uslikao onom mašinom. Snimio si? Pustite samo da vide ljudi kako će ta mašina da izgleda. Ja se teško snalazim sa tim dugmićima, čak sam i ja to lepo razumeo i završio sve za dva minuta. To ćemo da gledamo da za godinu dana instaliramo. Ono što je važno za Ekspo, imaćemo E-vize za strance, samo pokažu telefon, time imaju dozvolu za prevoz, za saobraćaj, za pristaništa, za sve što je potrebno - naglasio je predsednik.

Foto: Pritnscreen/TV Pink

Vučić dodaje da uprava ove bavarske firme razmišlja da otvori i treći objekat.

- Ovo je na najvišem mogućem tehnološkom nivou. Voli Jozef Muehlbauer Srbiju - rekao je predsednik kroz smeh, a Dačić je dodao da ova kompanija zajedno sa MUP-om radila na personalizaciji dokumenata.

- Godišnje u proseku 3 miliona dokumenata izdamo. Zato je svaki napredak u ovom pogledu neverovatno važan - rekao je ministar policije.

Vučić je rekao da ćemo imati i do 300.000 zahteva za radne dozvole, zbog pada prirodnog priraštaja.

- Nemamo dece a imamo posla i industriju. Za to će nam biti potrebno da izdajemo dokumenta neuporedivo brže nego do sada - naglasio je predsednik.

Vlasnik kompanije Jozef Muehlbauer je istakao da je ovo srpsko-bavarska tehnologija, i da već 15 godina sarađuju sa našim ljudima.

Foto: Printscreen/TV Pink