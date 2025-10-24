Slušaj vest

Izbori za odbornike Skupštine opštine Sečanj održaće se 30. novembar ove godine.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je danas Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj za 30. novembar ove godine.

"Za razliku od izbora za skupštine opština Mionica i Negotin, koje sam raspisala 1. oktobra, u Sečnju treba da se održe vanredni izbori, s obzirom na to da je Vlada Srbije 16. oktobra donela odluku o rapuštanju Skupštine opštine Sečanj", rekla je Brnabić nakon potpisivanja odluke, u obraćanju novinarima u holu Skupštine Srbije.

Navela je da je ta odluka Vlade stupila na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku 17. oktobra.

"Moja je obaveza, u skladu sa Zakon o lokalnoj samoupravi, da raspišem izbore za novi saziv Skupštine opštine Sečanj. Odlučila sam da izbore raspišem za 30. novembar, kada će se održati izbori u opštinama Mionica i Negotin", rekla je Brnabić.

Ona je izrazila nadu i želju da izbori proteknu u miru, da svi vidimo fer utakmicu, takmičenje planova i programa svih zainteresovanih učesnika.

Brnabićeva je dodala da veruje da će građani opštine Sečani izabrati najbolje kandidate da ih predstavljaju u budućem sazivu lokalne skupštine,

"Svima želim dobru, pametnu i fer izbornu utakmicu", rekla je Brnabić.

Podsetimo, prethodni lokalni izbori u Sečnju održani su 11. aprila 2022. godine.

