Slušaj vest

Predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, kako saznajemo, trećeg dana strukovne konferencije u hotelu na Kopaoniku, tokom svog izlaganja pred više desetina tužilaca i gostiju bez ikakvog povoda i osnova pročitao je izveštaj iz kaznenen evidencije osobe koja je tokom noći uhapšena zbog lažne dojave o bombi u hotelu!

Prema rečima sagovornika Kurira, svi prisutni su ostali skandalalizovani jer je Stamneković glasno čitao podatke iz evidencije, uključujući godište i spisak krivičnih dela za koja je uhapšeni bio ranije osumnjičen, što su strogo poverljivi podaci koji se ne smeju iznositi u javnost.

- Većina prisutnih veoma je zatečena i šokirana čitavim nizom događaja. Najpre je tokom svečanog koktela stigla dojava da je u hotelu postavljena bomba. Umesto da postupi u skladu sa bezbednosnim procedurama, Stamenković je naočigled prisutnih pokušao da "zaobiđe" protokol i ubedi policiju da nema potrebe za evakuacijom, ponavljajući da "dojava nije ozbiljna" i da "on preuzima odgovornost" - navodi očevidac događaja u hotelu na Kopaoniku, na kom se održavala strukovna konferencija u organizaciji Visokog saveta tužilaštva.

Kako dodaje, uporno insistiranje Stamenkovića da se koktel nastavi trajalo je gotovo petnaest minuta, sve dok policija nije izdala jasnu naredbu za evakuaciju.