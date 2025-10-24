NOVI SKANDAL NA SKUPU TUŽILACA NA KOPAONIKU: Branko Stamenković javno čitao podatke iz kaznene evidencije uhapšenog zbog dojave o bombi u hotelu
Predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, kako saznajemo, trećeg dana strukovne konferencije u hotelu na Kopaoniku, tokom svog izlaganja pred više desetina tužilaca i gostiju bez ikakvog povoda i osnova pročitao je izveštaj iz kaznenen evidencije osobe koja je tokom noći uhapšena zbog lažne dojave o bombi u hotelu!
Prema rečima sagovornika Kurira, svi prisutni su ostali skandalalizovani jer je Stamneković glasno čitao podatke iz evidencije, uključujući godište i spisak krivičnih dela za koja je uhapšeni bio ranije osumnjičen, što su strogo poverljivi podaci koji se ne smeju iznositi u javnost.
- Većina prisutnih veoma je zatečena i šokirana čitavim nizom događaja. Najpre je tokom svečanog koktela stigla dojava da je u hotelu postavljena bomba. Umesto da postupi u skladu sa bezbednosnim procedurama, Stamenković je naočigled prisutnih pokušao da "zaobiđe" protokol i ubedi policiju da nema potrebe za evakuacijom, ponavljajući da "dojava nije ozbiljna" i da "on preuzima odgovornost" - navodi očevidac događaja u hotelu na Kopaoniku, na kom se održavala strukovna konferencija u organizaciji Visokog saveta tužilaštva.
Kako dodaje, uporno insistiranje Stamenkovića da se koktel nastavi trajalo je gotovo petnaest minuta, sve dok policija nije izdala jasnu naredbu za evakuaciju.
- Stamenković je kada je shvatio da oko protokola u ovakvim siutacijama nema polemike, vidljivo iznerviran ušao ponovo u salu i počeo da viče da zna ko stoji iza svega, preteći i Evropskom unijom u svom monologu - navodi naš sagovornik i dodaje da je samo nekoliko sati kasnije, ponovo bez reči ostavio sve prisutne kada je glasno čitao lične podatke uhapšenog.