Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva (VST) potvrdila je kandidacionu prijavu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikole Uskokovića za izbornog člana VST, čime je, kako za Kurir otkriva izvor iz pravosuđa, propao pokušaj vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac da jednom od najboljih tužilaca u Srbiji sabotira kandidovanje na tužilačim izborima koji su zakazani za 23. decembar ove godine.

- Kandidaciona prijava Uskokovića, prihvaćena je odlukom Izborne komisije tek iz drugog pokušaja, pošto su bliski saradnici Dolovac iz te komisije prethodno odbacili predlog kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za njegovu kandidaturu - podseća sagovornik Kurira.

Zagorka Dolovac Foto: Republičko Javno Tužilaštvo



Kolegijum VJT u Beogradu je, podsetimo, 14. oktobra sa 77% glasova za, doneo odluku kojom predlaže Uskokovića za kandidata za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva, ali je Izborna komisija Saveta tu kandidacionu prijavu odbacila 18. oktobra 2025. godine i to bez pouke o pravnom leku.

Nova kandidaciona prijava, prema rečima našeg sagovornika, podneta je u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva kojim su propisani uslovi za kandidovanje za izbornog člana Saveta iz reda javnih tužilaca tako da: "Za člana Saveta može biti izabran i javni tužilac koga podrži najmanje 15 nosilaca javnotužilačke funkcije prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva u kojem vrši javnotužilačku funkciju.

Uskokovića su svojim potpisom, na obrascu sa 25 mogućih potpisa, podržale kolege javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, najvećeg tužilaštva u Srbiji.

Podsetimo, Uskoković je rukovodilac prvostepenog krivičnog odeljenja za opšti kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje se bavi najtežim krivičnim delima izvršenim na teritoriji glavnog grada, kao što su Teško ubistvo, Ubistvo, Silovanje, Otmica, Iznuda, Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i druga teška krivična dela.



Najpoznatiji medijski predmet u kojem je optužnicu zastupao Uskoković je slučaj “Ribnikar”, koji je po svim okolnostima tragičnog događaja jedan od najtežih predmeta ikad u srpskom pravosuđu.