Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Florans Ferari.

Na sastanku je ocenjeno da su bilateralni odnosi Srbije i Francuske na visokom nivou i da ih dve zemlje kontinuirano unapređuju u različitim oblastima u okviru strateškog partnerstva.

Brnabić je poželela ambasadorki Ferari, koja je nedavno stupila na dužnost, dobrodošlicu i uspešan mandat u Srbiji, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Predsednica Narodne skupštine je izrazila zahvalnost Francuskoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, posebno u kontekstu otvaranja Klastera 3.

Naglasila je da Srbija ostaje u potpunosti posvećena sprovođenju reformskih aktivnosti koje približavaju našu zemlju članstvu u EU, i izrazila uverenje da će se saradnja Srbije i Francuske nastaviti u duhu međusobnog poverenja, razumevanja i partnerstva.
Takođe, podsetila je da će kao izaslanik predsednika Republike učestvovati na Pariskom mirovnom forumu 29. i 30. oktobra, što predstavlja još jednu potvrdu bliskih odnosa i intenzivnog političkog dijaloga Srbije i Francuske, navodi se u saopštenju.

