U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. (70) zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da ubije oštećenog M.B. ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja - pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložillo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvolјeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

M. B. i uhapšeni Vladan A. Foto: Kurir, Dado Đilas

Postoje osnovi sumnje da je Vladan A. 22. oktobra oko 10:15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja - pištolja marke "Melior", model "New Moder" koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog M.B, koji je ušao za njim u šator upupujući mu reči "Šta radite, kako ulazite tako bez poziva", ispalio više projektila kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.

Nakon što se oštećeni M.B. nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u plastičnoj kantici - kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena isti zapalio.

Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja vozila marke "Škoda Oktavia" koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Doma Narodne skupštine.