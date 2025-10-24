BLOKADER KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE I POKUŠAO DA UBIJE NEVINOG ČOVEKA BRANI SE ĆUTANJEM: Ispituje se politička pozadina jezivog napada!
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. (70) zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da ubije oštećenog M.B. ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja - pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.
Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložillo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvolјeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.
Postoje osnovi sumnje da je Vladan A. 22. oktobra oko 10:15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja - pištolja marke "Melior", model "New Moder" koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog M.B, koji je ušao za njim u šator upupujući mu reči "Šta radite, kako ulazite tako bez poziva", ispalio više projektila kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.
Nakon što se oštećeni M.B. nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u plastičnoj kantici - kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena isti zapalio.
Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja vozila marke "Škoda Oktavia" koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Doma Narodne skupštine.
Kako saznajemo od očevidaca napada, Vladan A. je pre nego što je ispalio projektile uzviknuo "Majku vam j..em Vučićevu, ima sve da vas pobijem".
Tokom istrage, kako navodi izvor Kurira, predmet ove istrage biće i politička pozadina ovog događaja.