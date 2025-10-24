Slušaj vest

On se obratio okupljenim zvanicama, a u jednom trenutku je imao i oštru poruku za ministre u Vladi.

- Hoću nešto kažem vama, u Vladi, koji izgledate kao da ste 14 grmljavina preživeli na putu do ovde i kao da nismo u zatvorenom prostoru. Pošto ću uskoro postati trener neke dece, košarkaša, dece, od kojih ću neke trenirati 10, 11, 12, 13 godina. Znam kada sam bezuspešno pokušavao da postanem košarkaš, pa da vas naučim nešto. Sve se vidi u 10. minutu utakmice - rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

1/42 Vidi galeriju Nova fabrika "Muehlbauer" u Staroj Pazovi Foto: Marko Karović

- Ko stoji na terenu, ne mora da gleda u semafor, samo gleda u klub. Gledajte, ako svi ljudi ovako gledaju u polusnu, ili gledaju kroz vas, bez razloga nisu zainteresovani, ne skaču na postignute poene, ne uznemiravaju se kada daju poene. Ta ekipa nikada ne može da dobije utakmicu. Zato lepo da vas vide sa malo više energije, sa malo više smeha, i snage, ako treba da vičete i da se borite. Ljudi nisu birali one koji nemaju energije, nemaju snage da se bore. Ljudi žele da vide nekoga ko se bori za njih, a vi to radite - rekao je Vučić.

Zato, Ivice, nije osam ujutru da si pospan - poručio je on ministru Ivici Dačiću, i dodao:

- Probudi se, razbudi se, ajde malo živosti unesi. Ne brini za ove lokalne izbore, ideš sa nama, sve ti je osigurano. Ajde malo živosti unesi - rekao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Staroj Pazovi, sa direktorom kompanije Milbauer Jozefom Milbauerom i ambasadorkom Nemačke Anke Konrad, zvanično otvorio novu fabriku nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije. Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra.

Fabrika uStaroj Pazovi će prvi put primeniti najnovije tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji i potpunoj automatizaciji proizvodnje dokumenata, čime Srbija dobija najmoderniju fabriku u ovoj industriji u Evropi i šire.