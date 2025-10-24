RAVNOMERAN RAZVOJ SRBIJE NIJE SAMO IDEJA, VEĆ STVARNOST: Premijer Macut prisustvovao potpisivanju 15 ugovora u okviru projekta LIID
Taj projekat se odnosi na razvoj lokalne infrastrukture i institucionalno jačanje jedinica lokalne samouprave.
Ugovore je sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava potpisala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.
Prof. dr Đuro Macut naglasio je da ovi projekti dokazuju da ravnomeran razvoj Srbije nije samo ideja, već stvarnost.
Prema njegovim rečima, projekat LIID, vredan 300 miliona dolara, povezuje državu, lokalne samouprave i međunarodne partnere naše zemlje u zajedničkom cilju da svako mesto u Srbiji postane bolje mesto za život.
Premijer Macut je istakao da su do sada 43 opštine i grada potpisali ugovore vredne više od 42 miliona evra, a danas je još 15 jedinica lokalne samouprave potpisalo ugovore u vrednosti od blizu 12 miliona evra.
Prof. dr Macut je istakao da je reč o novim ulicama, parkovima, javnoj rasveti, biciklističkim stazama, zelenim prostorima – investicijama koje menjaju svakodnevicu ljudi širom Srbije.
Premijer je naglasio kako LIID nije samo infrastruktura, već i ulaganje u znanje, kapacitete i budućnost svake lokalne zajednice, te da će Vlada Srbije nastaviti da podržava gradove i opštine, jer snažna opština znači snažnu državu.
Predsednik Vlade zahvalio je svima koji su svojim radom i znanjem doprineli da ovaj veliki poduhvat napreduje – ministarstvima, partnerima iz međunarodnih institucija i, naročito, predsednicima opština i gradova, koji su prepoznali priliku i uložili trud da njihove zajednice i Srbija idu napred i izrazio nadu da će se uskoro videti rezultati ovog projekta.
Ugovore su potpisali predstavnici lokalnih samouprava iz Ćićevca, Doljevca, Kuršumlije, Nove Crnje, Pećinaca, Preševa, Sremskih Karlovaca, Žitišta, Žabara, Smedereva, Kladova, Knjaževca, Velikog Gradišta, Mionice i Čačka, koji će sredstva iskoristiti za različite projekte radi unapređenja kvaliteta života svojih građana.